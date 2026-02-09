自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》藍白反美、舔中、害台的不歸路

2026/02/09 05:30

藍白十度封殺國防特別預算條例草案付委，不但弱化台灣對抗中共入侵能力，成為第一島鏈防衛破口，更嚴重衝擊美國總統川普要求盟友共同承擔防衛責任，建立印太戰略防衛網絡規劃。（資料照）藍白十度封殺國防特別預算條例草案付委，不但弱化台灣對抗中共入侵能力，成為第一島鏈防衛破口，更嚴重衝擊美國總統川普要求盟友共同承擔防衛責任，建立印太戰略防衛網絡規劃。（資料照）

藍白十度封殺國防特別預算條例草案付委，美政府已就特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等三項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至三月十五日。若藍白仍拒審國防預算，導致我方未能在效期內簽署，全案將有取消風險。與此同時，美國總統川普稍早簽署一項綜合撥款法案，包含撥款十億美元強化台灣安全合作、編列一．五億美元用於替換提供給台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於三億美元用於對台援助。藍白竭其所能削弱台灣國防之際，美國則展現強烈護台決心，兩者形成強烈對照。

台灣陷入國防預算僵局，不但弱化台灣對抗中共入侵能力，成為第一島鏈防衛破口，更嚴重衝擊美國總統川普要求盟友共同承擔防衛責任，建立印太戰略防衛網絡規劃。因此，不僅國人憂心藍白惡搞國防，美國政府及跨黨派國會議員均共同表達對藍白的失望。參議員蘇利文更重話批評國民黨「為向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」。此外，美國參議院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨和參議院外交委員會共和黨籍主席里契更共同發表聯合聲明，敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費。兩人更強調，中國在去年十二月明目張膽進行模擬封鎖台灣的軍事演習，提醒了我們北京對台灣的意圖，以及其對自由開放印太地區的威脅。然而，美國支持台灣的力量越大，藍白的反應越是歇斯底里，完全不演了，顯露瘋狂反美舔中的醜態。

藍白拒絕國防預算付委，一方面是一再重複一套根本站不住腳的歪理，而且不管怎麼澄清，仍然裝睡叫不醒，頑固反對到底；另一方面，騙術行不通，就轉而進行人身攻擊，亂貼標籤，試圖貶低對美軍購的正當性。在這些歪理、假訊息方面，首先是一．二五兆元特別預算沒有清楚的品項與價格，就要叫藍白吞下。其次，宣稱軍購仍有多數未到貨，再通過新的軍購案，仍然解決不了延遲交貨問題，無法及時符合台灣的防衛需求。三是，造謠美方也質疑某些軍購品項台灣不需要，賴政府卻編列預算，恐有貪腐之虞。這些藍白提出的疑點，已屢屢受到澄清、反駁，但藍白仍睜眼說瞎話。其一，若欲詳細審查軍購項目，正確的途徑是將特別條例付委，就能在委員會中看到完整的軍購項目，並予以嚴審；唯一看不到軍購細目的原因，就是拒絕讓特別條例付委。因而，無法盡責審查的禍首就是藍白自己。其次，有關對美軍購交貨延宕部分，事實是在最近二十五項軍購中，二十二項都已交貨，只有三項延誤；最受藍白質疑的F-16V部分，是因為生產線搬遷重啟，目前已全力趕工。更重要的是，軍購是貨到付款，並且有賠償機制，台灣不會因此有任何損失。三是有關台灣向美方軍購只有三千億元，國民黨副主席蕭旭岑指控所稱，民進黨找一些想要有油水的「遠方親戚」（美國政客）來這邊恐嚇叫囂，因此質疑賴政府擬編列一．二五兆元的軍購特別預算「很明顯是corruption（貪腐）！」然而，從國務院到AIT都公開表態歡迎賴政府的一．二五兆國防預算，證實這個金額是台美協商討論而定，蕭等國民黨人憑空捏造貪腐弊端，只是一種惡意的指控。

藍白不但滿口歪理，更進行低級的抹黑。蕭旭岑不但質疑美國國會議員想要軍購的「油水」，更嘲諷關切台灣軍事預算的美國跨黨派國會議員，「就只是議員而已」，而美國在台協會處長谷立言，「也只比科長大一點」，甚至炫耀自己在中國見到的對象是「部長級」、「正國級」。而黃國昌則指控谷立言「介入台灣的內政太深」。蕭旭岑諷刺谷立言的言論，連同黨的江啟臣都看不慣，認為谷立言就是美國大使；而蕭貶低谷立言並炫耀在中國可以見到大官，實際用意是貶低台灣是中國的一省，因此美國派在台灣省的代表地位不高，至多比科長大一點。至於黃國昌批判谷立言介入內政太深，並批評賴政府挾洋自重，對照他日前快閃美國，說是要去了解軍購與關稅，便顯得無比諷刺。黃國昌這類政客，立場反覆，前後不一，毫無誠信可言，若對其反駁太多，只是增加其聲量、聲勢罷了。

藍白反軍購，批判台美關稅將掏空台灣之類的言論，威脅台灣的安全，更在美國重組的全球新秩序中脫隊，向中國傾斜。此類害台的作法，前國民黨立委許毓仁二度提出警訊，強調「國防預算僵局將被定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題」。可見國民黨政治人物一旦走出同溫層，就能看清世局情勢，站到正確的一邊。遺憾的是，藍白在當權派國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁與民眾黨主席黃國昌合流之下，正走上對台灣最危險的一條路。藍白黨內的有識之士，應效法許毓仁，對抗代表極少數急統聲音的黨中央，才能挽救這兩個黨的自我毀滅。

