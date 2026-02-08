自由廣場》看民眾黨修《戒嚴法》 瓦解台灣防衛機制的劇本

◎ 劉哲瑋

立法院新會期開議在即，民眾黨立院黨團日前宣布，將提案修正《戒嚴法》，要求總統發布戒嚴後的追認時間從現行一個月縮短至廿四小時，否則失其效力。這項看似「強化監督」的舉動，實質上卻可能在戰時使台灣政府陷入權力真空，失去對抗外侮的法律工具。

針對此舉，立委沈伯洋指出，藍白立委就任後的第一波聯手修法，便是將「緊急命令追認改為記名投票」，政府發布緊急命令通常是在國家存亡之際，將原有的「無記名投票」改為「記名」，等於要求在戰爭初期，敵方自動擁有一份精確的「脅迫名單」，立委將直接面對自身生命與家人的恐懼，進而不敢投下追認票，達到「不戰而降」的效果。

加上「廿四小時內完成追認」的修法，惡意便更加明顯，這代表當戰爭爆發，全體立委必須在極短的一天內完成集結與表決，只要廿四小時內湊不齊法定人數，或有部分立委刻意杯葛拖延，政府發布的緊急狀態將直接失效。假如修法成功，效果將如沈伯洋所言，將讓「國家防衛機制」在戰時自動瓦解。

放眼國際民主國家，緊急權的追認時限皆有緩衝設計：日本首相發布緊急事態後，需在廿天內獲得國會同意；法國憲法規定，戒嚴若超過十二天需經國會授權，且若國會被解散，時限將自動順延。相比之下，台灣現行《憲法增修條文》針對重大變故的「緊急命令」，尚且給予十天的追認緩衝期，已屬國際較短時限。

若民眾黨強行將戰爭狀態下的戒嚴追認縮短至廿四小時，敵方只需在突擊的同時，破壞電力、通訊或封鎖交通樞紐，全國立委便極難安全集結至立法院。屆時國家的行政緊急權就形同虛設。民眾黨若真要效法先進法治，理應參考德國《基本法》之規定：若國會無法集結時，有縮小版的「聯合委員會」代行職責。然民眾黨提案僅強調「限時失效」，卻無視戰時運行的配套，顯露其瓦解政府體制的企圖。

筆者納悶，民眾黨將一位不願放棄中國籍者送入國會，代表她需遵守中國《國家情報法》，協助中共滲透、配合情報工作；另外，又提出削弱戰時防衛能力的法案，恰好與中共「以民主瓦解民主」的方針如此契合，台灣人真的要醒醒，有那麼難理解其中的國安惡意嗎？

（作者為教師）

