自由廣場》「北京膝蓋軟 台北口氣大」／ 蕭旭岑的「媚共仇美」現形記

2026/02/08 05:30

◎ 林志翰

中國國民黨副主席蕭旭岑近日上演了一場精彩的「媚共仇美」現形記。他在北京沾沾自喜集滿「正國級」王滬寧、「正部級」宋濤的合照；回到台灣，卻對美國在台協會（AIT）處長谷立言極盡嘲諷，譏笑其地位「只比科長大一點」，要美國閉嘴。這種「北京膝蓋軟，台北口氣大」的錯亂，不僅暴露國民黨根深蒂固的「天朝朝貢心態」，更凸顯對外交常識的驚人無知。

首先，王滬寧是「一國兩制台灣方案」的總設計師，宋濤則是執行對台統戰的操盤手。面對這些致力於消滅中華民國主權的官員，國民黨不僅未對共機繞台嚴正抗議、未曾挺身捍衛台灣尊嚴，反而像古代藩屬國使臣覲見天朝上國般，將對方的「接見」視為莫大的皇恩與政治資本。當你以「能見到多大的官」來衡量外交成果時，其實已默認了自己是「小」、對方是「大」的從屬關係。

更荒謬的是對AIT處長谷立言的攻擊。蕭旭岑為了合理化國民黨在立法院惡意阻擋軍購的行徑，竟發明出「AIT處長只比科長大一點」這種滑天下之大稽的謬論。

在美國國務院職級系統中，AIT處長雖因斷交而採非官方頭銜，但其人選向來是「公使銜參贊」以上級別的資深外交官。谷立言曾任美國駐日本公使（副大使），在美國外交圈是真正的核心菁英，其實質地位與職權絕對等同於「大使級」。將美國代表貶為科長，若非外交草包，就是刻意煽動仇美的惡意操作，再次證實國民黨「棄美投中」的本質。

國民黨阻擋軍購預算，引發美方參議員與AIT的擔憂，這本是基於台美安全夥伴關係的合理關切。美國希望台灣提升自我防衛能力，在蕭旭岑口中竟成了「對台灣內政說三道四」；反觀中國每天派機艦騷擾、在國際打壓生存空間、誓言併吞台灣，國民黨卻視為「兩岸一家親」，急著去北京握手言歡。這種「對保護你的人呲牙咧嘴，對霸凌你的人卑躬屈膝」的斯德哥爾摩症候群，顯然已病入膏肓。

最後，蕭旭岑「踐踏美方、討好中方」，應能博得北京龍心大悅，卻是拿台灣安全獻祭。攸關防衛戰力的美方軍售報價將於三月十五日失效，若因杯葛導致告吹，防線將現破口。台灣人民的反制很簡單，請打電話給選區國民黨立委，質問其是否認同這種「貶美媚共」言論？別讓三月十五日成為台灣防線潰敗日，別讓今天的沈默，成為明天共軍登陸的邀請函！

（作者為國中教師）

