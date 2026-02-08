自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》真相未釐清、翻拍未徵詢 拒看《世紀血案》

2026/02/08 05:30

◎ 杜信龍

我選擇拒看電影《世紀血案》，並非因為反對藝術創作，也不是拒絕討論歷史傷痛，而是基於一個更根本的問題：當創作取材自尚未獲得真相與正義回應的真實血案時，是否仍能以娛樂與商業邏輯作為主要詮釋框架？

本片所對應的歷史背景，牽涉台灣白色恐怖時期的政治暴力與滅門慘案，這不只是個案悲劇，而是國家權力失控下的集體創傷。正因如此，相關敘事本質上屬於公共記憶的一部分，而非單純可被消費的故事素材。

然而，部分參與演出的演員在受訪時，曾提及希望透過作品「翻整」這起滅門血案，並表示若僅透過資料查詢，社會可能會「永遠活在恐怖當下」。無論這樣的說法是刻意為之，抑或是一時口誤，它都在公共層面造成嚴重影響。因為這樣的語言，實際上已在替歷史重新設定「恐怖的程度」，甚至暗示這起血案可以被重新包裝成較不沉重的版本。

問題不在於詮釋本身，而在於詮釋的位置。當未曾承受後果的人，在未與當事人及家屬充分對話、亦未取得其同意的情況下，便以「重新整理」、「降低恐怖」作為敘事目標，這已不只是創作自由，而是一種權力行使——由安全的位置，替他人決定何謂可以放下。

台灣社會向來以包容著稱，但包容不應等同於對歷史創傷的去政治化與娛樂化。白色恐怖與二二八事件之所以必須被反覆記憶，正是因為相關加害結構尚未完全被揭露，責任也未被徹底追究。在此之前，任何試圖淡化血案本質的敘事，都可能成為集體記憶的干擾，而非修復。

因此，我拒絕以觀影與票房支持這樣的作品，也呼籲社會謹慎看待此類創作。這並非抵制藝術，而是對歷史敘事倫理的最低要求。

（作者為台南市市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書