自由共和國》陳破空／中國已經回到明朝，台灣就不要想了

2026/02/08 05:30

共軍知情人士披露，習近平與軍隊系統之間，在攻台議題上長期存在矛盾。（美聯社檔案照）共軍知情人士披露，習近平與軍隊系統之間，在攻台議題上長期存在矛盾。（美聯社檔案照）

陳破空／旅美作家、政論家

中央軍委副主席張又俠（右）、軍委委員劉振立（左）。（美聯社、圖擷取自微博）中央軍委副主席張又俠（右）、軍委委員劉振立（左）。（美聯社、圖擷取自微博）

中共中央軍委第一副主席張又俠和總參謀長劉振立陷落，是今年最大最震動的中國新聞。撇開種種傳聞不提，人們最大的疑問是，手握槍桿子、位高權重、且在軍中擁有極高聲望的張、劉兩位上將軍，何以竟輕易遭習近平幹掉？順便還須一提：張劉是現今中共軍方高層中，唯二參加過對越戰爭、出入過槍林彈雨、經歷過實戰洗禮的將軍。今日結局，更令人唏噓！

理解奇葩的中共政治，須理解中共奇葩的權力結構。中共政權，分槍桿子、刀把子、筆桿子。槍桿子即軍隊，包括兩百萬解放軍和一百萬武警。刀把子即特務機構，包括公安部、國安部、政法委、以及近年復活的中共中央社會工作部—毛時代稱中共中央社會部（或調查部），相當於蘇聯史達林時代的內務部，專事對內大清洗。毛澤東手下的特務頭子康生相當於史達林手下的內務部長貝利亞。習近平手下的最高特務頭子則是蔡奇。廣義而言，中共的刀把子還包括專為整自家人而設的中紀委和軍紀委。筆桿子即宣傳部，包括黨媒黨報等喉舌。

不同於毛澤東，習近平在軍中並無根基，三中全會（二〇二四年七月）傳習中風倒地，中共高層有變。之後，他軍權旁落至今，長達一年半。其間，受政治元老所託和各派支持，張又俠主持中央軍委日常工作，在很大程度上，張實際掌控了軍權。此次政變的意圖，就是習近平要從張又俠手中搶回、奪回軍權。

習近平何以能僥倖得手？習集權，靠的是刀把子和筆桿子，筆桿子為他造勢，濫加吹捧，終日不絕，對全國民眾洗腦。刀把子為他保駕護航，動輒在黨內搞大清洗，以至於，國家恐怖主義瀰漫，黨內人人自危。

用刀把子對付槍桿子，是習近平權力鬥爭的法寶。這一招，他更多地師法自史達林、而非毛澤東。何以能用刀把子克制槍桿子？道理很簡單，刀把子在暗處，槍桿子在明處。特務穿便衣，隱身出沒民間，也隱身出沒官場，讓官民都難以識別；而軍人穿制服，到處都能被人認出你就是軍人。

習近平幹掉張又俠和劉振立，既未經由中共體制下的政治局集體決策，也未經由中紀委或軍紀委，繞過正常程序，僅夥同蔡奇、王小洪，三人密謀行事，採用的是偷襲、突襲和綁架手段，動用的是特勤局、警衛局、社會工作部等特務機構。非正常手段，實為赤裸裸的政變。

平日生活中，人們常聽聞犯罪，有人被偷、被搶、甚至被殺。受害者很笨嗎？非也；受害人智商低嗎？非也。只因這些受害人大多是遵紀守法的正常人，對犯罪分子無所防範而已。換言之，犯罪分子在暗處，正常人在明處。犯罪分子施以突襲和偷襲的非正常手段，讓正常人防不勝防。犯罪分子得手，並非他們有多精明、有多厲害，乃是卑鄙至極或凶殘至極，毫無人性底綫。

張又俠、劉振立雖握有槍桿子，惜刻板於遵守黨內原則、紀律、三中全會共識，怎防得習近平效法毛澤東「我是和尚打傘，無法無天。」稍有機會，立馬反撲。習心胸狹隘，且生性多疑，更兼殘暴不仁，奪權濫權不擇手段。既有強行架離前總書記胡錦濤的膽大，又有讓前總理李克強被游泳、被心臟病死的妄為。用刀把子制約槍桿子，用特務對付軍頭，用犯罪手段或政變手段搞掉張又俠、劉振立，是習近平特務政治的登峰造極。

其實，數千年中國宮廷政治，就盛行特務政治。其鼎盛，莫過於明朝。朱元璋設錦衣衛，朱棣增設東廠，後來的皇帝又增設西廠、內行廠，專事監控整肅明廷內部。這些特務機構，屢屢捲入朝廷派系紛爭，不惜濫殺無辜，製造腥風血雨。毛澤東酷好讀明史，對明朝的特務制度尤其賞識暗贊。習近平不僅復辟了毛時代的社會工作部，由蔡奇統管，更增設特勤局，由王小洪統管。特務政治在習時代達到巔峰、癲狂。

習近平以開歷史倒車著稱，被民間冠以「總加速師」。台灣已進步為高度文明的民主國家，比肩美歐日；而習近平治下的中國，已經退回到明朝，特務當道。當今之勢，統一不統一，台灣就不要想了。台灣走好自己的路，莫回頭，從文明走向更高的文明。

筆者偶爾聽到，當賴清德總統被問到兩岸和平願景，他半開玩笑說：最想同習近平「共進晚餐」，要招待習近仁吃蝦仁飯、喝全糖珍珠奶茶。國民黨主席鄭麗文則在電視上聲嘶力竭喊：賴總統想跟習近平總書記喝珍珠奶茶也好、吃蝦仁飯也罷，就很簡單，你只要接受「九二共識」就好了。

玩笑也好，激將也罷。筆者只想說一句，珍珠奶茶，蝦仁飯，就這兩樣，就能把習近平嚇個半死。因為，他疑心重，他懷疑一切，他疑神疑鬼，他貪生怕死，他處處提防，他一心只懷疑你會下毒。絕不存在所謂「你接受九二共識就好了。」特務政治下，中共黨內彼此防範，疑忌深重，人人自危，其中就包括習近平本人。

