星期專論》高市早苗的豪賭

2026/02/08 05:30

星期專論 松田康博星期專論 松田康博

◎松田康博

日本首相高市早苗解散眾院重選，高市若能在這場政治賭局中獲勝，將會開啟長期執政的前景。結果將在2月8日揭曉。（路透）日本首相高市早苗解散眾院重選，高市若能在這場政治賭局中獲勝，將會開啟長期執政的前景。結果將在2月8日揭曉。（路透）

日本首相高市早苗放手一搏。她就任才剛滿三個月，而且在預定審議二〇二六年度總預算案的國會開議當天，宣布解散眾議院。此舉使得總預算案幾乎已經不可能在年度內如期通過。從解散到投開票只有十六天，創下史上最短紀錄，冬季解散更是暌違卅六年。再加上日本多地降下大雪，選舉準備困難，又與升學考試季節重疊，估計投票率將略為下滑。從各方面來看，這次解散屬實罕見。

對於突如其來的解散宣言，持正面評價者為卅四％，批評者則佔四十九％（一月廿六日公布的NHK民調，以下同），內閣支持率也呈現緩步下滑趨勢。問題如此之多，但高市為何不在總預算通過之後，而是選在審議之前解散眾議院？

依賴「高市人氣」的自民黨

高市領導的自民黨面臨結構性問題，在全國握有約六百萬票的公明黨，已經退出聯合政府。這意味著眾議院每個選區平均減少約兩萬張選票，若以前一次選舉的數據簡單推算，自民黨可能會減少數十席。儘管高市內閣的支持率很高，但自民黨的政黨支持率僅約卅五‧九％，自民黨國會議員本身的吸票能力並不算強，若公明黨支持者轉而投給最大在野黨立憲民主黨，自民黨恐將遭遇毀滅性敗北。

高市解決這個問題的唯一辦法，就是將她本身的高支持率，轉化為投給自民黨候選人與比例代表的選票。然而，高市內閣的支持率已從政權上路之初的六十六％下滑七個百分點。若接下來三到四個月期間，持續在國會遭到在野黨攻擊、媒體批評，加上物價若進一步高漲，支持率可能還會下探。即使在五月解散，高市也未必能夠贏得選舉。

高市的盤算大致是，二月在眾議院大選中取勝，三月訪美並在與美國總統川普的高峰會中取得成果，四月通過總預算案，接著以「鐵娘子」形象，在預定六月召開的「七大工業國集團」（G7）峰會上登場，藉此向國內外塑造世界級領袖的形象，進而謀求長期執政。要與川普或中國國家主席習近平周旋，前提是必須在選舉中獲勝，讓對方看到她具備長期執政的可能性。

能否開啟長期執政的前景？

高市原本看準在野黨尚未完成選舉準備的時機解散眾議院，卻沒料到立憲民主黨與公明黨緊急合併，成立名為「中道改革聯合」的大型政黨。對苦惱於支持率下滑的兩黨而言，合併是阻止議席流失的合理選擇。然而，即使如此，外界仍普遍認為，中道改革聯合議席的大幅縮水已難以避免。

在全國各個選區，與自民黨爭奪保守派選票的政黨，主要有國民民主黨和參政黨。這兩黨目前仍持續成長中，在二八九個小選舉區中，國民民主黨與參政黨分別提名一〇二與一八二名候選人。也就是說，自民黨在許多小選區中，將被這兩黨瓜分保守票。然而，高市的人氣具有向心力，足以讓國民民主黨與參政黨支持者轉而支持自民黨。

此外，高市鎖定的最大目標是中間選民，他們約佔全體選民的四成。高市將這次選舉定位為「向國民詢問是否應由高市早苗擔任首相的選舉」。選前預測顯示，自民黨可望藉由吸收大量中間選民的游離票，補足公明黨選票流失的缺口，自民黨席次將大幅超越現有的一九八席，單獨過半（二三三席以上）的可能性極高。

此次眾議院大選，自民黨與日本維新會組成的聯合政府若大獲全勝，對高市的向心力可望大幅提升。儘管在二〇二八年夏季的選舉之前，執政黨在參議院仍處於未過半狀態，但高市仍可透過個別議題，與四分五裂的在野勢力合作，勉力過關。

日本選民在投票時最重視的議題，依序為「物價上漲對策」（四十一％）、「社會保障與少子化對策」（十八％）、「外交與安全保障」（十七％）。高市的高支持率，正反映了選民對其經濟與財政政策，以及外交與安全保障政策的高度期許。高市若能回應這些期待，或許還能繼續維持較高的支持率，並在參議院選舉中取得出色的成績。

俗話說「狹路相逢勇者勝」，高市若能在這場政治賭局中獲勝，將會開啟長期執政的前景。結果就在今天揭曉。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

