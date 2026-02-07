自由廣場》大學生讀《林榮三與台灣》：變局中尋找台灣的精神底色

◎ 黃義勝

由林榮三文化公益基金會編輯、出版的《林榮三與台灣》，全書三五二頁，搭配一四八張珍貴照片，回望一位離世十年、熱愛台灣的一代報人。以本土實業家的奮鬥與叮嚀的口吻，拆解台灣民主轉型中，媒體與在地企業如何共築精神堡壘的歷程。此書訊息其實很簡單：成功不是人生的句點，責任才是人生的起點。

把這本書放到今天的台灣政治現場，刺眼的不是過去與現代的技術代差，而是那份始終如一的本土志氣在當前的稀缺。在當前的政治環境中，我們必須意識到，台灣優先、自由第一不只是口號，而是需要世代傳承的價值防線。

請繼續往下閱讀...

問題在於，在資訊爆炸與地緣政治波動的今天，是否還能保有那份守護家園的定力？當我們在追求經濟發展的同時，是否正如同林榮三先生所擔憂的，目睭看佇粿，跤踏著火（只顧著眼前的利益，卻忘了腳下的危機）。

更關鍵的是，誠信與責任的價值，必須高於純粹的金錢博弈。一個企業的價值不取於資產的多寡，而在於它對社會困難時的承擔與淑世精神。換言之，經濟實力是台灣的軀幹，而文化與媒體的自主權則是台灣的靈魂。這恰好回扣《林榮三與台灣》的核心精神，也是台灣追尋民主之路的寫照。

民主不是靠口號維持，而是靠可被驗證的界線：對土地的忠誠度，以及在壓力下不彎腰的骨氣。這種底色，源自於對台灣這片土地憨憨地買、深深地愛的本土情懷。

《林榮三與台灣》的最大價值，是提醒我們，台灣人的志氣、節度、盼望，是我們對抗外界風浪最強大的內力。即便身處二〇二六年的變局，我們依然需要這種紮根蘆洲、放眼全球的經世勇氣。當我們閱讀這本書時，我們讀到的不只是一位銀行家或媒體人的傳記，更是一部關於如何做一個有尊嚴的台灣人的備忘錄。

（作者為大學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法