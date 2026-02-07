自由廣場》擱置名間焚化爐爭議 中止程序、優化溝通

◎ 謝志誠

從外運代焚、打包暫存，到自建焚化爐

南投縣因為沒來得及搭上早年「一縣市一焚化爐」的列車，成為目前唯一沒有焚化爐的縣市。多年來累積的垃圾清運問題有增無減，期間除透過中央協調外運代焚外，也啟動過垃圾篩分打包措施。然全縣累積的垃圾量依然十分龐大，也為健全垃圾的自主處理能力，南投縣府於二〇二四年間啟動「南投縣垃圾處理及再生能源中心（即焚化爐）」興建計畫的前置作業，擇定於名間鄉新民村外埔段，規劃興建一座每日處理量七百噸的焚化爐（目前已調降為五百噸）。

選址不當，衝擊茶產業

根據農業部資料，南投縣名間鄉的茶園年產量約占全台茶產量的百分之四十，提供全台約七～八成手搖飲及包裝茶的基底茶，是國內茶產業的產銷重鎮。茶農擔憂焚化爐興建後將衝擊名間鄉破億元產值的茶產業及上萬人的生計。

用地變更或撥用卡關？環評程序恐白忙一場

焚化爐廠址為特定農業區農牧用地，土地權屬國有，特定農業區農牧用地為精華優良農地，原則上禁止變更使用，僅符合特定例外條件才可變更，且應徵得主管機關同意。在主管機關農業部強烈表態及行政院質疑下，一旦農地變更及國有地的撥用卡關，環評程序可能因此白忙一場。

南投焚化爐興建計畫提出以來，雖然各界質疑聲浪不斷，但一直以來都僅止於地方，一直到一月卅日第二階段環評範疇界定會議，因反對民眾情緒激動，甚至有人當場下跪要求中止程序，才讓焚化爐選址問題成為地方與中央關注焦點。

我不是南投人，因為九二一重建進出南投將近十年，以我對南投縣府及南投民情的長期觀察，看到衝突當日，縣府官員的回應和會議主席的高傲態度，南投縣政府顯然是拙於社會溝通，或者說沒有作好社會溝通。所以，我要誠摯建議南投縣政府︰擱置爭議、中止程序，回到原點，一步一步作好社會溝通，讓程序重練。

（作者為台灣環境保護聯盟會長、前九二一震災重建基金會執行長）

