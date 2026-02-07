自由電子報
自由廣場》眷改修法逾越制度 政院不副署具憲政正當性

2026/02/07 05:30

◎ 袁冰凝

立法院日前在藍白聯手下三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》修正案後，行政院決定不予副署，中國國民黨立委羅智強隨即指控行政院「違憲」，聲稱政府阻撓立法院解決問題。然而，這樣的指控，既忽略憲政分工，也刻意模糊行政權的合法界線，把制度運作簡化為政治對立，反而才是真正對憲政秩序的誤解。

本次修法將老舊眷村定義從一九八〇年延長至一九九六年，並新增「且有改建之必要」條款，名義上是為了解決慈仁八村五十戶的歷史遺留問題、活化閒置資產並補足財務缺口。但羅智強卻將高度個案性的爭議，透過立法方式擴張為普遍規則，放寬適用年限，卻未充分評估隨之而來的法律風險與公共財政衝擊。表面看似替眷戶解困，實際上卻是為特定案例開啟制度後門。

最高行政法院一〇四年度判字第四〇八號已明確指出，慈仁八村並不符合原法所稱的老舊眷村，人民不得因信賴錯誤要求行政機關重複錯誤；憲法平等原則所保障的是合法的平等，而非將違法情形普遍化的「錯誤平等」。羅智強的修法，正是試圖以立法之名，翻轉既有司法判斷，這不僅無助於解決問題，更動搖法治穩定性。

行政院行使副署權，並非違憲。依憲法與通說行政法理，副署權本質上是行政院對法律施行可行性與財政負擔的實質審酌，與施政計畫及預算專屬權密切相關。當立法內容涉及特定個案、可能破壞制度一致性，甚至衝擊公共財政時，行政院本即有憲政責任作出判斷。這不是否定立法院，而是權力分立下的制度制衡。

羅智強若真心為民，應在法律與憲政框架內提出可行解方，而不是透過修法掩蓋法律限制與公共責任。否則，制度風險與財政代價終將轉嫁全民。民主的核心，從來不是個別立委的意志競逐，而是制度運作與法律程序對公共利益的共同守護。

（作者為法務人員）

