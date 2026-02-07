自由電子報
自由廣場》選舉時仍有中國戶籍／不是解職問題 李貞秀當選本無效

2026/02/07 05:30

◎ 葉昱呈

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議，核心並非解職程序，而是更前端的法律問題：她在參選及當選時是否符合被選舉權資格，以及是否具備不分區立委的法定提名要件。事實顯示，她直到二〇二五年三月才完成中國戶籍註銷，因此在二〇二四年立委選舉登記、投票與當選時，仍在中國設有戶籍。

依《兩岸人民關係條例》第九條之一規定，臺灣地區人民不得在大陸設有戶籍或領用中國護照，違者即喪失臺灣地區人民身分，並「連帶喪失選舉、罷免及任職權利」。此禁止性規定屬身分法核心，非程序瑕疵或行政補正可修復，直接否定當時的被選舉權。

不分區立委名單並非「資格較寬鬆」的替代通道。依《公職人員選舉罷免法》及施行細則，候選人不論區域或不分區，必須同時符合「積極要件」與「消極要件」。積極要件包括黨籍、戶籍、居住期間、出生年月日；消極要件則由候選人自行具結，聲明無選舉罷免法及相關法規禁止當選之情事。具結若為不實，其法律效果不成立，而候選人在選舉當下自始不具資格，當選行為因此自始無效。

公職選舉法理一貫明確，資格審查的基準點，是登記與投票當下。若候選人在該時點不符合被選舉權要件，即屬自始欠缺資格，其後任何補件或具結，皆無法溯及既往。不分區名單列入後，若候選人自始不符資格，當選證書即失去法律基礎。

因此，這不是解職問題，而是自始至終就不應當選。若制度允許事後補件或具結修正當選資格，民主制度的可信度與法治底線將首當其衝，被掏空的，正是選舉本身的公信力。

（作者為公務員）

