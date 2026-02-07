自由廣場》白營通往中南海之鑰？ 李貞秀就是「特洛伊木馬」！

◎ 徐才谷

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議，已不是一場單純的法律問題，而是公然試探台灣民主底線的國安問題。試問一位將進入國會、接觸國家機密的準立委，竟能面不改色地拿出一份連章戳都沒有、宛如廢紙的申請書就想強行闖關。更令人憤怒的是，民眾黨上下非但不引以為恥，反而集體陷入「巨嬰式」的無理取鬧，大肆操作假扮成受害者，將對於國安防線堅守，惡意扭曲成對特定族群的迫害。

柯文哲那句「陸配不是外國人」，堪稱毫無掩飾的白裡透紅新高峰。若按照這個邏輯，既然中國人不是外國人，有人諷刺習近平是不是能報名參選台灣總統？如此嘲諷固然犀利，但背後的真相讓人不寒而慄，民眾黨正在國會內部鋪設一條直通北京中南海的康莊大道。他們試圖建立一個特權階級，這群人享有台灣的參政權、領取納稅人的血汗錢，卻能以「對岸不准」為由，永久保留對敵國的效忠義務。這不是政治參與，這是制度性的滲透，是假借多元之名行滅台之實的現代「特洛伊木馬」。

同時，李貞秀與民眾黨的應對方式，完美詮釋了什麼叫作政治巨嬰。面對內政部依法要求的國籍放棄證明，她不是去向中國抗爭，而是轉頭對著台灣政府咆哮，要求賴政府「教她怎麼做」。這種「我辦不到，所以法律必須為我轉彎」的論述，竟然出現在自詡「新政治」的政黨身上，簡直是對台灣民主的極致羞辱。反觀同為中配的麥玉珍能依法完成手續，李貞秀卻辦不到？這究竟是「能力問題」，還是「忠誠問題」？

國會議員本質是為民喉舌，並不是謀取私利特權，而國籍的選擇更是最基本的忠誠意義，不是可以討價還價的標的。李貞秀若無法提出具備法律效力的國籍放棄證明，唯一的路就是即刻依法解職，馬上滾出國會，沒有任何補件或滾動式調整的空間。我們絕不能容許一個連「家在哪裡、心向何方」都講不清楚的通敵政客，坐在立法院議場內審查國防預算。如果民眾黨堅持要用「不是外國人」的模糊地硬拗，那麻煩搬去中國本土，台灣國會不歡迎不願意與敵國劃清界線的投機者！

（作者為政治工作者）

