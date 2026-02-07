自由廣場》台美矽盛世 vs.國共彈老調／兩條路徑 兩種台灣未來

◎ 馨娜

二〇二六年二月的第一週，台灣上演兩場截然不同的外交實景：一邊是賴政府與美方發表《矽盛世宣言》，將半導體優勢轉化為制度化的經濟安全盾牌；另一邊是中國國民黨赴北京參加國共論壇，重彈「對話取代對抗」的區域妥協老調。兩幅畫面交織出的，不僅是台灣生存戰略的本質分野，更是攸關下一代命運的風險抉擇。

《矽盛世宣言》標誌台美關係已跳脫「戰略模糊」與「口頭承諾」。當台灣半導體實力正式與「經濟安全體制」掛鉤，台灣不再只是地緣政治的被動角色，而是全球法治供應鏈中不可或缺的節點。這種連結是「向外生長」，將台灣位階提升至與歐美日同級的戰略高度，讓主權在經濟實質運作中獲得保障。

對比之下，國共論壇展現出的邏輯仍停在廿年前。在中國軍事施壓與駐澳大使肖千「不喜歡統一可離開台灣」的言論威脅下，甚以上海人民「福建中轉」來金馬觀光等手段矮化我國主權時，在野黨仍執意奔走北京，寄望以「經濟讓利」換取虛假和平。英國《經濟學人》日前專訪一針見血地指出，國民黨將兩岸和平寄託於北京政治承諾，形容這是一場「巨大的豪賭」，並質疑這種試圖以降低軍購、重塑身分認同來換取和平的策略，能否應對北京野心。

當國際主流媒體都對此路線抱持質疑，國民黨卻視而不見，堅持「向內退縮」：將台灣自全球供應鏈抽離，重新鎖進「一中原則」牢籠。這種對侵略者的卑躬屈膝、無視紅色供應鏈替代威脅的做法，不僅在國際盟友面前自毀長城，更是對台灣未來的戰略短視。

兩條路徑，兩種未來。《矽盛世宣言》為台灣鋪設的，是將半導體實力轉化為制度保障的生存之路；國共論壇重拾的，是將主權交付他人承諾的自毀之徑。這一代台灣人面對的命題，不是要不要冒險，而是要冒哪一種險：是冒著得罪強權的險，在全球體系中站穩腳跟，還是冒著被出賣的險，把命運交給從不信守承諾的政權？《經濟學人》稱國民黨路線是「巨大豪賭」，但真正的豪賭是：在已握有全球入場券的此刻，卻選擇退回那個連國際媒體都質疑的舊賭局。握有矽盾牌，何必重拾紅毯路？我們沒有權利，用下一代的未來去驗證一個早已失敗的假設。

