自由廣場》當環評發言限時3分鐘 警惕假民主的威權復辟

2026/02/06 05:30

◎ 林健正

近日南投名間鄉焚化爐環評會上，鄉民下跪哀求的畫面震驚社會。然而，比畫面更令人心寒的，是會議主持者以維護秩序為名，強行限制每位陳情人僅能發言三分鐘。這種將議事規則工具化、用來剝奪公民表達權的作法，是典型的假民主真威權。

我們必須嚴正定性這種行為為議事暴力。真正的民主精神，在於讓利害關係人能充分、完整地表達意見。焚化爐興建案涉及複雜的環境科學、農業生計與居民健康，絕非三言兩語能道盡。主持方刻意將發言限制在三分鐘，表面上看似公平分配時間，實則是架設了民主斷頭台。這種作法刻意破碎化民間言論，使其失去邏輯論證的能力，讓陳情人無法深入剖析政策漏洞，只能停留在情緒激動的訴求。這種行政技術上的封殺，讓環評說明會淪為一場完成法律程序的過場秀。

這場會議直接戳破了公部門利用行政技術來達成威權目標的手法。當主持者平時承接縣府經費，審查時又與業者聯手壓制民意，這就是典型的虛假民主。主政者看似開啟了對話大門，實則利用精密的操作手段，將民眾視為阻礙建設的障礙，而非公民社會的夥伴。這種先射箭再畫靶的程序武裝，是對公民參與最大的諷刺。

我們擔憂，會產生發出群起效尤的效應。這不僅是南投縣名間鄉的單一事件，而是一個危險的信號。若這種濫用議事規則、扼殺意見表達的行徑不被嚴厲譴責與制止，未來其他公部門勢必有樣學樣，將這限時三分鐘的公式套用到所有具爭議性的公共政策中。屆時，任何形式的溝通都將淪為形式，這將是導致台灣公民社會嚴重集體倒退的警訊。

鄉民下跪是對程序正義最卑微的控訴。環評制度的初衷是專業與溝通，而非權力的霸凌。若公部門持續以這種反民主的姿態面對群眾，不僅無法解決焚化爐的爭議，更會撕裂社會信任。我們要求中央環保主管機關與社會大眾共同監督，制止這種惡意操弄議事規則的歪風，別讓民主淪為威權者的遮羞布。 （作者為社區草根工作者，陽明交大退休教授 ）

