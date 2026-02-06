自由廣場》從「選名師」到「選好書」／賴總統談話中被忽略的「教育平權」與遠見

◎ 蔡榮捷

近日賴清德總統關於「選老師不如找好書」的一番言論，引發社會討論。部分觀點將其解讀為對教師專業的忽視，然而，作為一名在教育現場深耕三十餘年、其中有十四年行政領導經驗的老兵，我看到的卻是總統以地方治理的實務經驗，精準地為台灣教育資源分配的不公義尋找解方。

若從教育現場的制度結構與操作實務來觀察，這場發言背後蘊含著對「教育平權」的深刻堅持。

長期以來，中小學「選老師」的現象始終是校園行政的一大挑戰。在學校規模較大的環境下，家長往往因為對孩子教育的焦慮，試圖透過家長會職務、職務捐或各種人情運作，爭取進入特定的「名師」班級。這種檯面下的角力，不僅對校長造成巨大的行政與應酬壓力，更無形中造成了教育資源的階級化——有能力的家長能透過關係與資源選師，而弱勢家庭的孩子則往往被排除在外。

賴總統曾任地方父母官，他深刻體認到「選老師」現象背後隱含的社會不公。因此，總統的談話並非在比較「書」與「師」何者重要，更非貶抑教師，而是展現了以下三個層次的教育願景：

第一，回歸教育公平的本質。 總統強調「好老師可遇不可求」，並非否定老師的熱忱，而是肯定現今教師普遍具備使命感。他呼籲家長不應將教育成敗寄託在特定的「選師」關說上，從而減緩資源競爭導致的不公，讓教育回歸制度化的公平機制。

第二，賦予孩子終身學習的羽翼。 老師的引領是有時限的，但「書」與「閱讀習慣」是跟隨孩子一輩子的資產。賴清德總統推廣閱讀計畫，是希望將教育重心從「外部資源的追逐」轉向「內在素質的深耕」。透過大量閱讀，孩子能建立自主學習的能力，這才是面對未來世界最強大的韌性。

第三，提升全民的人文涵養。鼓勵選好書，是為了讓每一位孩子不論家庭背景如何，都能透過書本與偉大的心靈對話。這種「閱讀教育」的深化，能有效提升全民的素質與人文深度，這對於縮減貧富差距造成的教育鴻溝，具有極大的戰略價值。

與其將這番話詮釋為親師對立的引信，我們更應從中看見一個領導者對於基層教育困境的體察。總統看見了基層校長的壓力與弱勢家長的無奈，並試圖用「閱讀」這把鑰匙，開啟一個更公平、更優質的教育環境。

這是一場關於「教育正義」的溫柔革命。讓孩子學會與書為友，建立終身閱讀的習慣，這份遠見值得我們教育工作者與家長共同肯定與落實。

（作者為大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老；曾任國小校長、主任）

