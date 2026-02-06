自由電子報
自由廣場》從蕭旭岑訪中行 看北京的統戰邏輯

2026/02/06 05:30

◎ 王宏仁

中國國民黨副主席蕭旭岑率團前往中國，參與所謂的「兩岸交流合作前瞻論壇」，表面上討論議題涵蓋觀光旅遊、產業合作與環境永續等等，然而這趟行程真正的重點，從一開始就不在交流，而在政治操作。

事實上，北京對台統戰的戰略路線已經相當清楚：核心目標是先阻止賴總統二〇二八年連任，終結民進黨執政。在操作手法上，中共已不再期待與台灣政府展開任何實質對話，而是刻意讓國民黨取代陸委會與海基會的角色，營造「兩岸仍在交流」、「台灣民意正在轉向」的假象。這不是民間交流，而是赤裸裸的政治代言。

值得警惕的是，北京一方面持續以軍演與灰色地帶行動施壓台灣，另一方面同步操作「人民渴望和平、反對台獨」的敘事。這種說法刻意避開任何具有法律約束力的和平協議，企圖在國際社會中製造出「兩岸已在談和平框架」的錯覺。換言之，這不是為了和平，而是為了削弱國際社會、特別是美國，進一步介入台海議題的正當性。

在經濟層面，北京也正在推動第二波「台商西進」，試圖以「促融促統」的語言包裝其經濟統戰。即便中國自身經濟情勢低迷，仍努力營造可以提供「經濟果實」的假象，誘導台灣企業重新回到紅色供應鏈。這與全球供應鏈去風險化的趨勢完全背道而馳。

為何北京此時如此急切？關鍵在於美國因素。中國長期抱持「大兩岸影響小兩岸」的思維，認為只要穩住美中關係，台灣問題就能被「共管」。二〇二六年，習近平與川普至少可以有四次公開會面的機會，四月川普訪中便是近期的關鍵機會。在這樣的背景下，北京之所以接受國民黨高層訪問，甚至傳出可能安排「鄭習會面」，並非真心要談兩岸未來，而是要向美國展示一個敘事：兩岸人民可以自行溝通、已有共識，美國不必介入。

中共已經透過新的統戰策略來誤導國際社會，降低美國與民主盟友對台海風險的警覺。相較之下，過去民進黨政府推動的對中去風險與全球布局，已用結果來證明其正確性。台灣對中投資占海外投資比重，已從二〇一〇年的八十三．八％降至二〇二五年的約三．五％，但是經濟成長率卻超過八％，股市突破三萬點。在這樣的現實下，國共仍要台商重回西進、擁抱紅色供應鏈，不就是在將台灣推入火坑之中嗎？

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

