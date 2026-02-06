自由廣場》不是誤會，是審判／美國對台灣反對黨的戰略警告！

◎ 蕭錫惠

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）公開表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望。這不是外交修辭，而是極其罕見、直接且指向明確的戰略警告。

在華府的政治語言中，失望意味著信任正在流失。當這句話出自負責美國國防政策、軍售審查與戰區安全評估的關鍵人物時，其重量遠超過台灣內部的政黨攻防。這不是對單一數字的爭論，而是對台灣整體防衛決心與政治可信度的質疑。

然而，國民黨的回應卻選擇否認問題本身，宣稱美方是在資訊不充分下發言，並將焦點轉移至國軍加薪與立法院程序尚未完成審查。這樣的說法或許能在國內製造爭議，但在華府看來，只會被理解為逃避責任。

更關鍵的是，國民黨一再將行政院提出的八年一．二五兆國防特別條例形容為沒有內容的空白支票。事實恰恰相反！這筆預算正是針對台灣最急迫的防衛缺口所設計，核心聚焦於不對稱作戰與第一擊存活能力，包括強化防空與反飛彈體系、建置遠程精準打擊能力、整合無人載具與指管通資系統、擴充彈藥與後勤儲備，以及提升關鍵基礎設施的防護與韌性。這些方向，來自多年兵棋推演與盟邦建議，沒有一項是政治裝飾。

美方真正關切的，從來不是口頭上的支持國防，而是台灣是否願意為這些攸關存活的能力付出政治代價。當中國軍事壓力持續升高，立法院卻選擇擱置或拖延相關預算，任何戰略評估都會得出同一結論：在倒數的戰略時程中，擱置等同於拒絕。

把軍人加薪拿來對抗武器採購，是一種典型的政治話術。沒有足夠的武器、彈藥與防空能力，士兵再有士氣，也只是以血肉承擔本可避免的風險。這樣的論述，只會向盟友釋放出一個危險訊號：台灣的防衛承諾，可以被內部政治輕易稀釋。

更令人不安的是，國民黨反覆以降低兩岸緊張作為核心論述，卻刻意忽略中國政治體制的真實樣貌。在中國，連總理、部長級人物都可能在沒有司法程序下消失，連掌控軍權的核心軍頭張又俠也可能隨時成為被調查的對象。這樣的體制缺乏制度保障，更不存在可預測的權力交接。在這樣的現實下談和平紅利，本身就是自我欺騙。

因此，當鄭麗文等人持續為親中路線辯護時，問題早已不只是立場之爭，而是責任問題。被利用，或許仍有醒悟的空間；但若將台灣社會一步步推向一個沒有言論自由、沒有司法獨立、沒有選舉更替的獨裁體制，那將不是政治判斷失誤，而是歷史責任！

這次美國表態的嚴肅之處，不在於美國不高興，而在於美開始公開質疑台灣的反對黨，是否仍然是可信任、可協作的民主夥伴。一旦這個問號成形，受損的不是某個政黨，而是整個台灣的戰略信用。

國防不是藍綠問題，而是生存問題。在威權擴張與戰爭陰影之下，拖延與否認本身就是選擇。一．二五兆不是口號，而是一張對世界、也對歷史負責的安全承諾。此刻，國防不是立場選擇，而是誠信測試！（作者為自由撰稿人）

