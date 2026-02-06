社論》鄭麗文信任度為何低於國民黨

鄭麗文信任度低，藍營政治人物若不自救，勢必陪葬。（資料照）

國民黨領導層無視外界質疑，仍執意組團赴中；一場國共智庫論壇，形同為中國官員搭建宣傳舞台。所謂五項共識既無新意，也無實質意義，卻讓中共更容易操弄國民黨。為迎合北京，國民黨不惜把國家安全與國防建設當成政治獻禮，加上藍白兩黨在國會十度阻擋國防特別預算條例草案，引發國際友台人士側目，美國兩黨國會議員也公開批評。在野大扯後腿，阻礙國家前行，使區域情勢出現令友盟不安的安全破口。國民黨十年在野，卻未能奮力改革，走向反動與紅統，政治方向愈趨偏離。百年政黨寄望中共垂憐、仰人鼻息，徹底淪為中國在台的代理人。

回顧過去，二〇一六年總統大選國民黨敗選，終結馬英九的親中路線，才使台海局勢未至於進一步失衡。事實上，國民黨在台執政數十年，無論兩蔣時期的威權統治，或李登輝年代的民主轉型，都視中共政權為台灣生存發展的主要威脅。即便李登輝任內曾有「辜汪會談」等半官方互動，也始終堅守主權與安全底線。然而馬政府執政後路線偏移，政治經濟全面向中國傾斜，國防建設受限，外交片面休兵。當時正值中共利用全球化迅速擴張國力，積極布局國際，而台灣卻被鎖入中國框架。台海一消一長，表面和緩熱絡，實則助長中共併吞台灣的更大野心與自信。直到蔡英文政府上台，並由賴清德政府延續執政，台灣才徹底擺脫這條偏離民主發展的政治歧路。

經民進黨政府十年執政經營，台灣重新在國際上確立關鍵角色。無論政治或經濟層面，不僅位居區域島鏈的樞紐位置，在全球戰略產業與民主陣營中，也已成為不可或缺的一員。曾任陸委會主委的國安會祕書長吳釗燮近日在社群平台分享統計數據，指出馬英九執政的二〇一〇年前後，台灣對中國投資佔對外投資總額的比例高達八十三．八％；其後呈現明顯下滑，至二〇二〇年降至三十三．三％，去年更僅剩三．五％。對中國的去風險化，正與國際社會脫鉤中國的主流趨勢一致，使台灣經濟得以持續展現韌性。試想，如果過去十年我們仍被綁在中國市場，以其經濟緊縮與下滑之勢，台灣勢必受到重創。然而，當前國民黨領導層卻企圖阻擋這條國際化道路，甚至想倒退回馬政府的親中路線。逆主流而行，連藍營支持者都難以認同。

最新民調顯示，在「國民黨主席鄭麗文信任度」調查中，高達五十三．五％民眾表示不信任，遠高於信任者的二十八．七％。數據顯示，鄭麗文個人的反感度已超越國民黨整體的負面評價。接任黨魁僅三個多月，她只會「講好中國故事」的行徑，已成最鮮明的政治標籤。國民黨這十年歷經吳敦義、江啟臣、朱立倫與鄭麗文等黨魁，有人因政治私心操弄提名，導致選舉失利；也有人試圖將政黨拉回民主正軌，但僅因說出「九二共識有點舊」等話，就遭黨內保守派圍剿，變革隨即中止。亦有黨魁宣稱走「親美友中」平衡路線，但言行不符，所提名的國民黨立委把持國會、遂行亂政。現任黨魁更無視台灣民意趨勢，選擇走向最極端的路線，以鞏固自身政治利益。尤其，她僅憑六萬餘黨員票僥倖當選黨魁，面對黨內諸侯等政治要角難以號令，因此試圖藉由引入北京之力來確保其政治地位。

縱然機關算盡，中共又豈是吃素。這位黨魁一心想與中共領導人習近平會面，藉此號令黨內；稍具政治常識者都看得出這套操作，北京怎麼可能輕易給予。眼前情勢已十分明確，中共以國共黨魁會面作為誘餌，操弄國民黨領導層，迫使其強壓立法院國民黨團，阻擋對美軍購、反對重要預算，甚至未來台美簽署經貿協議深化連結時，國民黨也恐藉此向中方政治表態。在野所謂的施政監督，實際上卻是阻礙國家發展，玩弄「危險的遊戲」，連美國行政與國會部門都已發出警訊。北京的槓桿手法，是先控制這位國民黨黨魁，便能遠距操弄其黨內公職，進而攪亂台灣政局。事實上，國民黨內已有要角試圖走出不同道路，有人主張「國安至上，適當增支出有必要」，並規劃訪美，展現與黨中央不同的方向。然而力道仍遠遠不足，還被統媒操作成是與國共互動的分進之舉。鄭麗文信任度低，藍營政治人物若不自救，勢必陪葬。若要真正擺脫這失落十年，黨內要角必須提出不同於當前紅統走向的清晰訴求。不僅要公開呼籲儘速通過軍購預算，更要展開行動，召喚並促使其培養或輔選的黨內公職加入同行，方能扭轉這個黨愈走愈偏的頹勢。

