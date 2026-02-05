自由廣場》當「三七五減租」也要先自證清白

◎ 再米

一句「把政治帶進校園」，竟能把戰後土地改革的課本名詞瞬間打成禁語，不是因為史實變了，而是我們把「政治」做成了最省事的封口貼紙。

高雄一名代課教師在社會課談三七五減租、公地放領、耕者有其田；課後家長來電質疑為何要講「威權時代」，並揚言投訴教育局。教師情緒失控、爆粗口，最終離職。事件上網後，聲援與批評立刻對撞。有人說照課綱講史實也有罪；有人說「威權」二字就是在輸出立場。兩邊都喊「不要政治」，卻都把政治當成萬用貼紙一一貼上，最後就跳過脈絡、證據與方法，只剩立場互斥。

但三七五減租不是口號，而是制度。耕地地租上限為主要作物正產品全年收穫總量的卅七．五％，並以書面租約、最低租期與租佃委員會處理租佃爭議。它可以被檢討、可以被評價，卻不能被禁止談論。否則孩子學到的就不是「中立」，而是「失語」：只要有人喊政治，思考就得停；只要有人不舒服，歷史就得退場。

更荒謬的是，爭點往往不是「有沒有史實」，而是「能不能談脈絡」。談制度不可能不談權力；談土地改革不可能不談統治與社會結構；而「威權」作為政治學與歷史研究的描述語彙，本就不是哪個陣營的專利。把描述語彙當成動員口號，才是把政治帶進校園的捷徑，因為它已把學術語言變成陣營暗號。

教育中立原本是防止學校替特定政治團體宣傳、或強迫師生參與政治活動；它不是把歷史課變成無菌室，更不是要求教師只能報年份、不准談因果。把「談土地改革」偷換成「替某黨背書」，看似在保護孩子，實則在剝奪孩子分辨史實與觀點的能力。

當然，老師粗口不該被合理化，專業不靠羞辱建立。但若社會只剩下抓失言的快感，而不肯承認第一線長期被「隨時可能被檢舉」的焦慮包圍，就只會把更多老師推向沉默。最後留下的，不是更乾淨的校園，而是更貧瘠的公共討論。

成熟的社會不是只會談漂亮共識，而是能談尷尬史實。當連三七五減租都必須先自證「無政治」，我們失去的不是某一段史觀，而是共同討論的公共語言：從此每個議題都先選邊站，連課本也不例外，而這真的是我們要的「中立」嗎？

（作者是退休人員）

