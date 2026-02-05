自由電子報
投書

自由廣場》共匪的模樣

2026/02/05 05:30

◎ 劉威良

過去戒嚴時期，反共標語都要我們注意匪諜就在你身邊，要人民提高警覺。現在台灣沒有戒嚴，但是兩國開放經商、通婚，往返兩國比以往頻繁數百倍，中國政府滲透台灣的情形反而更加嚴重。戒嚴解除，台灣民主自由了，但是境外敵對勢力的中國仍是獨裁，要統一台灣的手法更加兇猛，除了軍演，軍機越過台海中線騷擾台灣，還不斷透過網路滲透與分化，過去的共匪，因來往不頻繁不會太多，在政府宣傳下，大家有警覺，而現在匪諜可能變身國會助理、台灣媳婦，進而任職國會議員。

民眾黨的不分區立委李貞秀，在秀給記者看她申請退籍表格時，她的英文名字亂寫一通，明眼人都可看出，表格上所使用的英語拼音，並非中國所規定的英文拼音，當然不可能也不會被中國官方接受。而她填寫的地址「臺灣新竹」，根本不是明確地址，用的是繁體字書寫，不但沒有符合中國官方規定，想也知道不會有中國官方機構願意收件，事實上，這份申請書就是給台灣官方與人民看的。申請退出中國籍的表格，目的是要給中國官方，為何要採用這種寫法？令人匪夷所思，也讓人覺得居心可議。

由她出示的證件可以證明，她根本就不想申辦退出中國籍，所以才提出一份不符合規範的文件假裝給台灣人看，為了讓台灣人看懂，用了台灣人的書寫方式。以此佯裝她申辦過，但其手法低劣而毫無誠意，民眾黨推薦這種人任職不分區立委，實在是「食台灣人夠夠」。李貞秀不尊重台灣法律，存心要詐取立委一職。台灣人孰可忍，孰不可忍？

不辦退出中國籍，就是對台灣不忠誠，也代表她的政黨對台灣的不忠。她的宣示就如同她假裝要辦理退出中國籍的申請表，一樣地假，行徑與共匪無二致。這一次，我們真的看到共匪示眾的模樣，民眾黨安插共匪當立委，更欠台灣人民一個道歉。

（作者是德國前台灣協會會長）

