自由廣場》看矽盛世宣言 AI與經濟安全的非紅供應鏈

2026/02/05 05:30

◎ 廖明輝

美國國務院經濟事務次卿海柏格與龔明鑫部長於元月廿七日在華盛頓，共同見證兩國簽署《矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明》。此舉不僅代表台美深化AI與高科技供應鏈合作決心，更意味台灣已實質納入美國所主導「非紅供應鏈」體系；在當前地緣政治競爭愈趨劇烈下，具有深遠戰略意涵。《矽盛世宣言》本質是美國以人工智慧為核心，結合關鍵礦物、無人機與數位基礎建設的綜合性戰略構想，旨在建立一個去中國依賴、技術可信賴的經濟安全同盟。此倡議不僅延伸自美國人工智慧行動計畫（AI Action Plan），更具體回應川普政府第二任期所提出的國家科技優勢與供應鏈韌性強化戰略。

此外，美國正透過結合「四方安全對話」、「關鍵礦物夥伴關係」、「綠色無人機系統」等行動平台，打造以美國為核心、去中國化為目標的高科技聯盟體系。

台灣在此一新架構中將扮演重要角色，首先，在AI供應鏈方面，台灣不僅擁有全球關鍵半導體製造能力，更具備語言文化優勢，成為可信任繁體中文語料與大型語言模型建構的首選夥伴；其次，在關鍵礦物供應方面，台灣雖非產地，但透過工研院的研發能量，成為技術轉化、回收與再製的工業據點，與美方在探勘、提煉與電子廢棄物再利用展開技術合作；再者，在無人機產業上，透過工研院與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署的Green UAS授權評鑑協議，有助我國無人機產業在國際認證與標準設定中占有一席之地。更重要的是，美國透過《矽盛世宣言》將經濟安全明確提升至與國家安全並列的重要層次，並以供應鏈整合為實踐主軸，透過與盟邦共建可預測、透明、去風險化的生產體系，共同對抗中國長期以來的傾銷策略與供應鏈操控。例如，美方建構「工業能力建設」與「現代化物流平台」，即在取代中國目前控制的製造與運輸節點，讓包括台灣在內的可信任夥伴能與中國脫鉤，逐步建立屬於民主同盟的產業命運共同體。

對台灣而言，參與《矽盛世宣言》不僅是策略選擇，更是產業升級與國際定位的關鍵機遇。透過與美國及盟邦的高科技整合，台灣可望進一步強化自身在AI、半導體與無人機等戰略產業的全球地位，同時降低因中國技術壟斷所帶來的經濟風險。特別是在數位基礎建設與高科技人才培育上，台美雙方規劃以「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」平台為核心，發展AI學院及次世代通訊合作，為台灣科技產業注入更長遠動能。

面對中國持續透過關鍵礦物出口管制與市場傾銷，對民主國家形成技術與資源勒索的現實，台灣必須認清參與「非紅供應鏈」，不只是順勢而為，更是國家整體安全與產業未來的必要選擇。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

