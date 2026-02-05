自由廣場》違法就職 立法院與國民黨同謀

◎ 游政諺

立法院三日用一場宣誓秀，將法律踩在腳下，讓民眾黨李貞秀在資格未釐清的情況下上台。這不是程序瑕疵，而是立法院公開縱容違法、破壞憲政秩序的政治決策，用政治算計取代法律與制度，將國家法治與民眾信任摧毀殆盡。

《國籍法》明定，擔任公職者不得兼具外國國籍，且必須在就職前提出放棄並取得證明。李貞秀至今未提出法定證明，立法院卻毫無審查就讓她上台，公開宣告法律可因政治方便而暫時失效，憲政底線可用多數決抹去。這已非程序失靈，而是國會對憲政價值的公然挑釁。

荒謬之極的是，掌控立院議事權的國民黨同日率高層赴北京參加「國共論壇」，大談「兩岸和平合作」與「共同利益」。一邊縱容疑似違法就職，一邊跨海向對岸秀親善，這不是中立、不是外交斡旋，而是將國會變成政治工具、將國家主權當作籌碼。民眾黨辯稱「放棄困難」，但困難不能成為破法藉口；立法院要麼拒絕違法就職，要麼依法修法，而不應以政治表演掩蓋違憲行為。

中選會因人數不足無法開會，立法院卻自行推進就職程序，越權補位、忽視資格審查。這不是漏洞，而是立法機關自願破壞制度，把違法當作程序完成。若國會連最基本的法定審查都不堅持，行政部門如何配合立法？至於國民黨掌控多數卻選擇沉默，不質詢、不要求重審、不保護國會法治。這不是疏忽，而是自甘墮落，讓立法院從憲政守護者淪為權力工具。

李貞秀上台只是冰山一角，國民黨赴中示好、立法院縱容違法，暴露出制度與主權安全同步被政治消解的危險。法律不是秀場道具，國會不是橡皮擦。當政治利益凌駕憲政與國安，毀憲亂政不再是警告，而是正在發生的鐵一般現實。若立法院不立即改正錯誤，台灣的憲政制度將面臨長久且難以修復的傷害。

（作者是文化工作者）

