評論 > 投書

自由廣場》拒絕二次西進 台灣不能再掉入自廢武功的統戰陷阱

2026/02/05 05:30

◎ 王知夏

台灣正站在決定國運的戰略十字路口。一邊是在野黨與對岸進行所謂「十五項共同意見」式的政治操作，企圖將台灣經濟拉回「二次西進」的老路；另一邊則是台灣企業與政府正積極對接美、日、英等民主盟友，深耕全球價值鏈。這不只是政策之爭，更是一場攸關國家安全與主權底線的保衛戰。

首先，數據已宣告「西進時代」的終結。台商赴中投資比重從二〇一〇年高峰的八十三‧八％，驟降至去年的三‧七五％。這一斷崖式下降，反映了企業面對中國法制不透明與經濟下行風險的「集體避險」，也證明台灣正逐步嵌入全球民主價值鏈，形成更具韌性的經濟結構。

然而，在野黨仍推動「國共智庫共同意見」，主張恢復兩岸人員往來、加強新興產業與醫療健康合作。表面看是交流，實則是當中國產能過剩、亟需台灣技術續命之際，主動遞上籌碼。此舉無視台灣已取得的供應鏈優勢，更可能將核心競爭力拱手讓人，削弱我國的經貿安全韌性。

其次，所謂「交流正常化」更是標準的倒果為因。兩岸往來之所以受阻，關鍵不在台灣，而在中共長期將觀光與商務往來工具化、政治化，甚至透過擴張執法與各種施壓手段，製造人身安全風險與寒蟬效應，這才是交流倒退的根源。

在此情況下，在野黨若無視對岸對我方公權力的蔑視，反而配合「融合促統」劇本，企圖以政黨私下「共識」取代國家體制協商，不僅在內部製造矛盾，更在地緣政治上誤導國際社會對台灣意志的判斷。最令人不安的，是在野黨在國防議題上的巨大矛盾。若一邊在國會拒審強化防禦韌性的國防預算，另一邊卻急著向中共示好，這種「自我繳械」式的交流，並非追求和平，而是將國防防線當作談判籌碼，置國家安全於險境。

台灣要當世界的台灣，而非中國的附庸。拒絕「二次西進」的枷鎖，守住國防與經濟的主體性，才是台灣站穩國際舞台的唯一路徑。

（作者是公共事務工作者）

