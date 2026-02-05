自由廣場》口號震天 底氣空洞／從全軍開訓看中共軍事政治的焦慮本質

◎ 衛重華

中共解放軍今年「全軍開訓」，延續自二〇一八年制度化以來的固定戲碼，選在新年度第一個工作日高調登場，官媒鋪天蓋地宣傳殲廿、東風十七、無人機與「機器狼」輪番亮相，並再度拋出「開訓即開戰、起步即衝鋒」的口號。這套敘事表面上是軍事訓練的年度起手式，實質上卻是一場高度政治化的儀式表演，其出現背景，正好趕在美軍突襲委內瑞拉與北韓對日本海射彈的敏感時點，自然被包裝成「大國對抗」的時代象徵。

如果抽離宣傳濾鏡就會發現，開訓即開戰從來不是作戰指令，而是中共慣用的政治動員語言。這類口號的真正訴求對象並非外部敵人，而是內部軍心。在高層整肅頻仍、將領異動密集、信任鏈斷裂下，中共必須透過誇張而絕對化的語言，不斷提醒部隊「戰時邏輯」的存在，藉此壓制對專業、制度與責任的質疑。這不是一支自信軍隊的表現，而是一個高度不安全政權，對其武裝力量必須反覆施加心理壓力的結果。

更值得警惕的是，全軍開訓所強調的並非整體戰略協調，或指管通資情監偵體系的成熟，而是裝備的符號化展示。東風十七被反覆點名，殲廿被塑造成制空象徵，無人系統被描繪為未來戰爭的關鍵解方，卻刻意忽略這些系統在實戰環境下的可靠性、後勤維持、聯合作戰整合，以及最核心的指揮決策品質問題。對一個仍然以政治忠誠高於專業能力的軍隊而言，硬體曝光越高調，反而越顯示其對軟體缺陷的焦慮。

至於外界揣測中國是否藉由軍事動作向美國施壓，從中共角度來看，更像是一種搭便車式的操作。北京樂於讓外界自行聯想，卻不必為實質協同行動承擔風險。這種模糊施壓、話語先行的策略，本質上仍是認知作戰的一環，目的在掩蓋其在單一戰區內都未必具備高度協同作戰能力的現實。

全軍開訓不是戰爭的前奏，而是中共政權焦慮的年度展演。當一個體制必須年年用同樣的口號、同樣的畫面、同樣的敵我敘事來證明自己準備好了，恰恰說明它最害怕的，是內部鬆動與外界看穿。

（作者是軍人）

