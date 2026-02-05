自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》民進黨要改變只會選舉的形象

2026/02/05 05:30

（資料照）（資料照）

記者陳杉榮

從本屆立委就任以來，國會運作出現天翻地覆的變化，賴清德總統就職後，國內外情勢變化尤為巨大，美國對台加強防衛付諸行動，中國對台侵略統戰變本加厲，在各股勢力拉鋸下，政府施政受到國會的強烈抵制，但為何台灣民眾無感？因為他們普遍認為，民進黨都是為了選舉。

這是非常糟糕的事情。民進黨愛台灣、愛民主、愛本土的本質並沒有改變，「以民為本」的各項施政，也都付諸實施。問題在於，民進黨許多作為，都給人「充滿選舉算計」的印象。面對「朝小野大」的立法院，感覺這任政府從未做心理準備，也從未有所體認，「還用以前的方法做事」。對手變了，環境變了，中共當局左右台灣政局、意圖長臂管轄的策略變了，民進黨要員因應的作法並沒有隨之調整。

賴清德當選總統後，未能主動拜會國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲，或許是擔心他們拿賴四成選票大做文章，但也喪失朝野和解的先機。卓榮泰的行政、立法兩院互動，徒具形式，尤其是寄希望於韓國瑜，根本不可行。韓國瑜曾被罷掉高雄市長，又在總統大選慘敗給蔡英文，是全台灣最沒有義務幫助民進黨執政的人。賴卓可說所託非人。

現在的國民黨主席鄭麗文是出身民進黨的「中國人」；民眾黨主席黃國昌也曾獲綠營支持，「文昌」兩位黨魁的政治立場變來變去，今是昨非，昨是今非，讓人無法捉摸，沒有什麼政黨信念，只在乎自己的政治利益，態度一夕數變，保台、親美、投共，都在選項當中，不穩定的程度超乎想像。但民進黨卻好像把這兩個人當作「空氣」，非常危險。

以當前最受關注的中央政府總預算整會期拒審，國防特別預算條例十度被程序封殺，政院版財劃法修正草案進不了立法院為例，冰凍三尺非一日之寒。責任當然不在民進黨，但民進黨政府必須拿出動作，讓選民感受到民進黨的誠意；可是大家曾看過民進黨領導人拜會在野黨主席嗎？拜會過有影響力的政壇人士如王金平、侯友宜、盧秀燕等人嗎？低頭有時候是一種禮貌，一種圓融，而不是示弱。

再如，看到民眾黨中配立委李貞秀宣誓就職的畫面，陸委會很生氣，內政部很生氣，民進黨很生氣，但說句實在話，台灣人民更生氣！為什麼政府相關部門不能事先統籌防範？為什麼拿不出具體辦法拒絕中國籍人士擔任立委？難怪有人懷疑，是不是民進黨故意放水，當作年底選舉的「相罵本」？

這真的是民進黨執政的悲劇！有太多選民認為，「民進黨還不都是為了選舉」？假如連美國政要關切台灣國家防衛的國防預算，都被扭曲成是為了選舉，這會是台灣的災難！請民進黨領導人，不管用什麼方法，不論做多大的調整，一定要想辦法改變選民心中刻板的形象，尤其是年輕人的觀感。不作改變，僵局無解，只會惡化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書