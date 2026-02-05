新聞線上》民進黨要改變只會選舉的形象

（資料照）

記者陳杉榮

從本屆立委就任以來，國會運作出現天翻地覆的變化，賴清德總統就職後，國內外情勢變化尤為巨大，美國對台加強防衛付諸行動，中國對台侵略統戰變本加厲，在各股勢力拉鋸下，政府施政受到國會的強烈抵制，但為何台灣民眾無感？因為他們普遍認為，民進黨都是為了選舉。

這是非常糟糕的事情。民進黨愛台灣、愛民主、愛本土的本質並沒有改變，「以民為本」的各項施政，也都付諸實施。問題在於，民進黨許多作為，都給人「充滿選舉算計」的印象。面對「朝小野大」的立法院，感覺這任政府從未做心理準備，也從未有所體認，「還用以前的方法做事」。對手變了，環境變了，中共當局左右台灣政局、意圖長臂管轄的策略變了，民進黨要員因應的作法並沒有隨之調整。

賴清德當選總統後，未能主動拜會國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲，或許是擔心他們拿賴四成選票大做文章，但也喪失朝野和解的先機。卓榮泰的行政、立法兩院互動，徒具形式，尤其是寄希望於韓國瑜，根本不可行。韓國瑜曾被罷掉高雄市長，又在總統大選慘敗給蔡英文，是全台灣最沒有義務幫助民進黨執政的人。賴卓可說所託非人。

現在的國民黨主席鄭麗文是出身民進黨的「中國人」；民眾黨主席黃國昌也曾獲綠營支持，「文昌」兩位黨魁的政治立場變來變去，今是昨非，昨是今非，讓人無法捉摸，沒有什麼政黨信念，只在乎自己的政治利益，態度一夕數變，保台、親美、投共，都在選項當中，不穩定的程度超乎想像。但民進黨卻好像把這兩個人當作「空氣」，非常危險。

以當前最受關注的中央政府總預算整會期拒審，國防特別預算條例十度被程序封殺，政院版財劃法修正草案進不了立法院為例，冰凍三尺非一日之寒。責任當然不在民進黨，但民進黨政府必須拿出動作，讓選民感受到民進黨的誠意；可是大家曾看過民進黨領導人拜會在野黨主席嗎？拜會過有影響力的政壇人士如王金平、侯友宜、盧秀燕等人嗎？低頭有時候是一種禮貌，一種圓融，而不是示弱。

再如，看到民眾黨中配立委李貞秀宣誓就職的畫面，陸委會很生氣，內政部很生氣，民進黨很生氣，但說句實在話，台灣人民更生氣！為什麼政府相關部門不能事先統籌防範？為什麼拿不出具體辦法拒絕中國籍人士擔任立委？難怪有人懷疑，是不是民進黨故意放水，當作年底選舉的「相罵本」？

這真的是民進黨執政的悲劇！有太多選民認為，「民進黨還不都是為了選舉」？假如連美國政要關切台灣國家防衛的國防預算，都被扭曲成是為了選舉，這會是台灣的災難！請民進黨領導人，不管用什麼方法，不論做多大的調整，一定要想辦法改變選民心中刻板的形象，尤其是年輕人的觀感。不作改變，僵局無解，只會惡化。

