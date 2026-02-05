社論》迎戰習近平的歷史使命

台灣問題是習近平的歷史使命。（美聯社資料照）

習近平最近一輪清洗解放軍高層，盛傳是為了整肅質疑武統台灣的軍委副主席。武統意志力強化，但解放軍即戰力弱化，矛盾結合著影響台海局勢前景。上月底，魯比歐在參議院外委會作證：台灣問題是習近平的歷史使命。他說：委內瑞拉行動雖震撼北京、莫斯科與德黑蘭等潛在對手，但不會讓習近平重新評估是否要併吞台灣。精準量敵，確認習近平的意圖，依此從事戰略應對準備，為最壞的情況做足最好的部署，才能立於不敗之地。

危險的是，習近平自許的歷史使命，台灣首當其衝，卻有人無此危機感。反軍購，反戰爭，那些人的矛頭指向不屈於武力威脅的本國政府，反而替境外敵對勢力緩頰。他們的和平之道，表面很天真，其實很邪惡：兩岸同屬一中，共同反獨促統，拒絕國際干涉。如此這般，換得北京之善意回應、和平承諾，台灣便可將花在「軍火黑洞」的納稅錢，花在教育、醫療、農業與社福等。鄭麗文直言：目前台灣超過三％的國防預算已經太多了，如果兩岸能和解，就不必把錢花在軍備上，寧可投入健保、長照和教育。這種話說的好聽，但皮之不存毛將焉附，「統一後沒有中華民國的存在」，哪來的健保、長照、生育補助、普發照領云云？恐怕會得到「國民待遇」，比照中國年輕人，繳社保給大媽跳廣場舞吧。

請繼續往下閱讀...

去年，中國人大常委會通過，將十月廿五日設為「台灣光復紀念日」。當天的「紀念台灣光復八十周年大會」，對台統戰總管王滬寧稱：和平統一之後有強大祖國做後盾，台灣經濟發展會更好，能源資源保障會更好，基礎設施建設會更好，安全保障會更好，對外交往會更好，民生福祉會更好，精神文化生活會更好。說來好笑，所謂的七個更好，台灣本來就不差，除了中國的外交封鎖、機艦襲擾。尤其是經濟，上月底行政院主計總處公布，去年第四季經濟成長率（GDP）為十二．六八％，創卅八年單季來新高。總體而言，去年經濟成長率概估為八．六三％，較預測數七．三七％，增加一．二六個百分點，也是十五年來新高。這跟中國的經濟衰退，形成強烈的對比。

可以說，只要中國不將經貿武器化，不升高台海軍事緊張，兩岸公平互惠往來，台灣還會更好。而且，更好的台灣，反而可以協助中國經濟。相反的，香港已經提供了案例。沒什麼七個更好，只有不只七個更壞。一旦「被統」，台灣原有的民主、自由、人權，不僅將在一夕之間歸零，變成比兩蔣威權統治更可怕的數位極權主義，甚且依目前中國的趨勢來看，台灣還有「北朝鮮化」之虞，而「反腐越反越腐」也將成為台灣的新常態。

話說回來，魯比歐既已洞悉，「台灣問題是習近平的歷史使命」，其對台灣的戰略意圖昭然若揭，接下來的問題就不難思考了：美國之於台灣的戰略意圖為何？拜登四年，四度「戰略清晰化」宣示：若台灣遭到武力侵犯，美國將出兵捍衛台灣。到了川普第二任，校正回歸至「戰略穩定」。CNN透露，川普競選第二任期過程中，曾在募款活動表示：他威脅過普廷：「如果你進攻烏克蘭，我就會把莫斯科炸得稀巴爛。」而他為了威嚇中國不要進攻台灣，也曾對習近平講過，美國會以轟炸北京回應攻台。問題在於，台灣會不會成為破口？藍白國會合，國共同促統，即令解放軍威脅陡升，仍配合北京封殺國防特別預算。「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨與狼共舞：「不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。」自己的「中華民國神主牌」都保不住了，還保什麼台灣子子孫孫！

去年九月，AIT重申「台灣地位（主權）未定論」，反駁北京扭曲「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，強調那些二戰相關文件，從未決定台灣最終（屬於中國）政治地位。國務院答覆台灣統媒提問，肯定AIT準確傳達美方訊息。去年十月底，前往釜山川習會途中，川普在空軍一號稱：習近平可能會問，但他認為沒有什麼好說的，「台灣就是台灣」。話不投機半句多，習近平也就沒提到台灣了。不談歸不談，不意味他放棄了歷史使命。而毫無疑問，從「台灣地位（主權獨立現狀、不屬於PRC）」下手，武裝台灣的自我防衛能力，是比「中國攻台，美日出兵」更前端的戰略定錨。至於，面對藍白自己毀憲亂政弱化台灣，又瞎扯憲法一中裡通敵國，一如高市早苗同時對抗內憂外患，激發人氣重塑民意板塊，既是賴政府的啟示錄也是歷史使命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法