自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》迎戰習近平的歷史使命

2026/02/05 05:30

台灣問題是習近平的歷史使命。（美聯社資料照）台灣問題是習近平的歷史使命。（美聯社資料照）

習近平最近一輪清洗解放軍高層，盛傳是為了整肅質疑武統台灣的軍委副主席。武統意志力強化，但解放軍即戰力弱化，矛盾結合著影響台海局勢前景。上月底，魯比歐在參議院外委會作證：台灣問題是習近平的歷史使命。他說：委內瑞拉行動雖震撼北京、莫斯科與德黑蘭等潛在對手，但不會讓習近平重新評估是否要併吞台灣。精準量敵，確認習近平的意圖，依此從事戰略應對準備，為最壞的情況做足最好的部署，才能立於不敗之地。

危險的是，習近平自許的歷史使命，台灣首當其衝，卻有人無此危機感。反軍購，反戰爭，那些人的矛頭指向不屈於武力威脅的本國政府，反而替境外敵對勢力緩頰。他們的和平之道，表面很天真，其實很邪惡：兩岸同屬一中，共同反獨促統，拒絕國際干涉。如此這般，換得北京之善意回應、和平承諾，台灣便可將花在「軍火黑洞」的納稅錢，花在教育、醫療、農業與社福等。鄭麗文直言：目前台灣超過三％的國防預算已經太多了，如果兩岸能和解，就不必把錢花在軍備上，寧可投入健保、長照和教育。這種話說的好聽，但皮之不存毛將焉附，「統一後沒有中華民國的存在」，哪來的健保、長照、生育補助、普發照領云云？恐怕會得到「國民待遇」，比照中國年輕人，繳社保給大媽跳廣場舞吧。

去年，中國人大常委會通過，將十月廿五日設為「台灣光復紀念日」。當天的「紀念台灣光復八十周年大會」，對台統戰總管王滬寧稱：和平統一之後有強大祖國做後盾，台灣經濟發展會更好，能源資源保障會更好，基礎設施建設會更好，安全保障會更好，對外交往會更好，民生福祉會更好，精神文化生活會更好。說來好笑，所謂的七個更好，台灣本來就不差，除了中國的外交封鎖、機艦襲擾。尤其是經濟，上月底行政院主計總處公布，去年第四季經濟成長率（GDP）為十二．六八％，創卅八年單季來新高。總體而言，去年經濟成長率概估為八．六三％，較預測數七．三七％，增加一．二六個百分點，也是十五年來新高。這跟中國的經濟衰退，形成強烈的對比。

可以說，只要中國不將經貿武器化，不升高台海軍事緊張，兩岸公平互惠往來，台灣還會更好。而且，更好的台灣，反而可以協助中國經濟。相反的，香港已經提供了案例。沒什麼七個更好，只有不只七個更壞。一旦「被統」，台灣原有的民主、自由、人權，不僅將在一夕之間歸零，變成比兩蔣威權統治更可怕的數位極權主義，甚且依目前中國的趨勢來看，台灣還有「北朝鮮化」之虞，而「反腐越反越腐」也將成為台灣的新常態。

話說回來，魯比歐既已洞悉，「台灣問題是習近平的歷史使命」，其對台灣的戰略意圖昭然若揭，接下來的問題就不難思考了：美國之於台灣的戰略意圖為何？拜登四年，四度「戰略清晰化」宣示：若台灣遭到武力侵犯，美國將出兵捍衛台灣。到了川普第二任，校正回歸至「戰略穩定」。CNN透露，川普競選第二任期過程中，曾在募款活動表示：他威脅過普廷：「如果你進攻烏克蘭，我就會把莫斯科炸得稀巴爛。」而他為了威嚇中國不要進攻台灣，也曾對習近平講過，美國會以轟炸北京回應攻台。問題在於，台灣會不會成為破口？藍白國會合，國共同促統，即令解放軍威脅陡升，仍配合北京封殺國防特別預算。「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨與狼共舞：「不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。」自己的「中華民國神主牌」都保不住了，還保什麼台灣子子孫孫！

去年九月，AIT重申「台灣地位（主權）未定論」，反駁北京扭曲「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，強調那些二戰相關文件，從未決定台灣最終（屬於中國）政治地位。國務院答覆台灣統媒提問，肯定AIT準確傳達美方訊息。去年十月底，前往釜山川習會途中，川普在空軍一號稱：習近平可能會問，但他認為沒有什麼好說的，「台灣就是台灣」。話不投機半句多，習近平也就沒提到台灣了。不談歸不談，不意味他放棄了歷史使命。而毫無疑問，從「台灣地位（主權獨立現狀、不屬於PRC）」下手，武裝台灣的自我防衛能力，是比「中國攻台，美日出兵」更前端的戰略定錨。至於，面對藍白自己毀憲亂政弱化台灣，又瞎扯憲法一中裡通敵國，一如高市早苗同時對抗內憂外患，激發人氣重塑民意板塊，既是賴政府的啟示錄也是歷史使命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書