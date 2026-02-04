自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚台灣是你我的國家 你我共同守護

2026/02/04 05:30

◎ 李敏勇

寧靜革命的時代，李登輝以國民黨人的身分曾經提出生命共同體的概念，謝長廷也以民進黨人身分提出命運共同體的概念，這都是近代世界的文明想像。他們兩人表達的政治理念都強調：不分先來後到生活在台灣這塊土地的人民都是台灣這個國家的子民。命運共同體是台灣對流亡中國群落的召喚。

近代國家大多已非單一族群國家，殖民和移民交織，形成法的社會構造。在文化上而言，是想像的共同體，各有各的歷史際遇和發展情境，不盡一樣。台灣因緣際會發展成亮麗的科技島與經濟體，也經歷坎坷的歷史。早期即有南島語系原住民存在；古中國福建閩南系和廣東客家系冒險渡過黑水溝來台灣墾拓；大航海時代西班牙人和荷蘭人也在北台灣和南台灣殖民；明帝國亡於清帝國時，鄭成功也曾在南台灣逐出荷蘭人，後來被清帝國收編；繼之，清治一段時期，甲午戰爭敗於日本將台灣割讓當作賠償物，台灣因而被日本殖民五十年。

二戰戰敗，日本結束對台灣的殖民。革命推翻清帝國的中華民國代表盟軍接收，順勢進佔統治。但中華民國在一九四九年就被中華人民共和國革命推翻取代，只以進佔統治的台灣本島及澎湖群島為國土，仍據有金門、馬祖。一九五八年，中國對金、馬發動炮戰，中華民國和中華人民共和國交火。後來毛澤東以金、馬為福建屬地，留給中華民國有紐帶作用，一九七九年停火，形成殘局。

回溯為了保護台灣，舊金山中日合約留下日本放棄台灣、澎湖群島，但並未歸還中國的條款，成為台灣的保命符，也是自由抉擇。二戰後台灣人曾歡迎祖國，以為中華民國是亞洲第一個民主共和國，哪裡知道中華民國的接收是劫收。二二八事件就是這麼發生的！

從被殖民的法治社會變成貪贓枉法的類殖民統治，四年間，中華民國在其立國本土就被現在中國國民黨主席認為的親人革命推翻了。互稱親人的國共在內戰時殺戮千萬人，成為血的註記。戒嚴長時期，中國國民黨脅迫台灣人遵從「反共抗俄」，經「反攻大陸」，到「三民主義統一中國」的統治口號。

台灣好不容易經由寧靜革命成為民主國家，蔣氏黨國的民主自由弄假成真。曾經的「中國人」對「中國人」的反目成仇，被台灣的民主化化解了，好不容易形成的台灣國家共同體。台灣是不分先來後到，不分移民殖民群落共同的國家，台灣人民要一起守護！

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書