自由廣場》﹙林保華專欄﹚反日是工作排隊吃壽司是生活 北京施壓高市得分

中日關係從去年十一月惡化以來，北京層層加碼，大有若不得勝，絕不收兵之勢。除了力阻中國人遊日，禁止日本海產品進口，還停止文化體育交流。北京強勢反日，但不敢斷交，唯恐台灣得益。但還有一手絕招也尚未使出，那就是禁止中日通婚。

在北京眼裡，日本人有軍國主義的DNA，所以從一九五〇年代，只要中日關係緊張，一定是日本軍國主義復活。因此應該下令禁止中日通婚，否則日本的軍國主義DNA污染了和平、純潔的中華民族DNA，中國豈不亡國滅種？

請繼續往下閱讀...

以前黨中央一旦反日，基層民眾立即響應，聲勢浩大，包括不吃日本料理、抵制日貨，火燒日本汽車、工廠，甚至毆打行刺日本人；但是近來已不多見，情況實在不妙。例如禁止日本海產進口，民眾應該立即抵制日本料理，但是日本壽司郎在中國開張，居然有排隊二十四小時的怪事。週日要去壽司郎享受日本料理，也得排隊等候兩三個小時，有的地方竟然還出現黃牛售賣排隊的號碼。為何書店售賣習近平的新時代偉大作品，沒有出現排隊，更沒有黃牛活動，難道習近平的精神食糧不如日本料理壽司郎？

一些公開演出雖然因為「不可抗拒的力量」被取消，但是著名遊戲機「寶可夢」又準備到靖國神社活動，雖經「三報一視」大罵「拜鬼慣犯」，民眾也沒有一呼百應，當事者道歉後，也就不了了之了。

反之，中國對高市早苗的政經脅迫，反而激起日本民眾的強烈不滿，高市早苗的支持度飆升。日本的國際地位也提高了，除了川普訪問日本帶來的旋風，南韓總統李在明與英國首相施凱爾在訪問北京後都去訪問日本，帶有「平衡」含義可見。以致高市決定解散眾議院進行重選。

外媒說重選是「豪賭」。其實目前自民黨與維新黨聯合執政，比反對黨只多一票，隨時可能翻盤，那才尷尬。因此趁現在的高支持度重選，雖「賭」卻不「豪」。這是正常政治人物必須的決策。

也有外媒分析重選的風險，例如支持高市早苗不屈服中國的壓力，並不支持她改選眾議院，然而這不影響總大勢。例如說，七十歲以上老人多反對自民黨，而且過去投票踴躍；二十歲上下年輕人支持高市，但是過去投票率低。然而以高市的魅力，投票率難道不會改變？七十歲以上的日本人，長期接受戰後「和平主義」的毒素，現在年輕人該轉變了，正視中國的武力威脅。而嚴寒天氣，正是老人不喜歡出來，年輕人卻不怕，所以投票率會發生變化。因此我對執政黨在選舉中獲勝充滿信心。

二戰結束已經八十年了，以日本的政治經濟影響力，應該成為正常國家，並且進入聯合國作為安理會常任理事國。川普已經開支票解救聯合國的經濟危機，也應該在任內協助日本成為安理會常任理事國。

（作者林保華為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法