自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚反日是工作排隊吃壽司是生活 北京施壓高市得分

2026/02/04 05:30

中日關係從去年十一月惡化以來，北京層層加碼，大有若不得勝，絕不收兵之勢。除了力阻中國人遊日，禁止日本海產品進口，還停止文化體育交流。北京強勢反日，但不敢斷交，唯恐台灣得益。但還有一手絕招也尚未使出，那就是禁止中日通婚。

在北京眼裡，日本人有軍國主義的DNA，所以從一九五〇年代，只要中日關係緊張，一定是日本軍國主義復活。因此應該下令禁止中日通婚，否則日本的軍國主義DNA污染了和平、純潔的中華民族DNA，中國豈不亡國滅種？

以前黨中央一旦反日，基層民眾立即響應，聲勢浩大，包括不吃日本料理、抵制日貨，火燒日本汽車、工廠，甚至毆打行刺日本人；但是近來已不多見，情況實在不妙。例如禁止日本海產進口，民眾應該立即抵制日本料理，但是日本壽司郎在中國開張，居然有排隊二十四小時的怪事。週日要去壽司郎享受日本料理，也得排隊等候兩三個小時，有的地方竟然還出現黃牛售賣排隊的號碼。為何書店售賣習近平的新時代偉大作品，沒有出現排隊，更沒有黃牛活動，難道習近平的精神食糧不如日本料理壽司郎？

一些公開演出雖然因為「不可抗拒的力量」被取消，但是著名遊戲機「寶可夢」又準備到靖國神社活動，雖經「三報一視」大罵「拜鬼慣犯」，民眾也沒有一呼百應，當事者道歉後，也就不了了之了。

反之，中國對高市早苗的政經脅迫，反而激起日本民眾的強烈不滿，高市早苗的支持度飆升。日本的國際地位也提高了，除了川普訪問日本帶來的旋風，南韓總統李在明與英國首相施凱爾在訪問北京後都去訪問日本，帶有「平衡」含義可見。以致高市決定解散眾議院進行重選。

外媒說重選是「豪賭」。其實目前自民黨與維新黨聯合執政，比反對黨只多一票，隨時可能翻盤，那才尷尬。因此趁現在的高支持度重選，雖「賭」卻不「豪」。這是正常政治人物必須的決策。

也有外媒分析重選的風險，例如支持高市早苗不屈服中國的壓力，並不支持她改選眾議院，然而這不影響總大勢。例如說，七十歲以上老人多反對自民黨，而且過去投票踴躍；二十歲上下年輕人支持高市，但是過去投票率低。然而以高市的魅力，投票率難道不會改變？七十歲以上的日本人，長期接受戰後「和平主義」的毒素，現在年輕人該轉變了，正視中國的武力威脅。而嚴寒天氣，正是老人不喜歡出來，年輕人卻不怕，所以投票率會發生變化。因此我對執政黨在選舉中獲勝充滿信心。

二戰結束已經八十年了，以日本的政治經濟影響力，應該成為正常國家，並且進入聯合國作為安理會常任理事國。川普已經開支票解救聯合國的經濟危機，也應該在任內協助日本成為安理會常任理事國。

（作者林保華為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書