評論 > 投書

自由廣場》親人會反目成仇 恩人的愛永記在心

2026/02/04 05:30

◎ 盧俊義

國民黨主席鄭麗文最近告訴我們「中國是我們的親人；美國是我們的恩人。」她其實是想要告訴大家，共產黨這種親人的重要性，勝過有恩於我們的美國人。但就像許多文章所提到的，當年國民黨就是差點被親人徹底消滅，在最危險時刻，卻被完全沒有血緣和親族關係的美國人相救，才能逃到台灣而免於一死。誰比較重要？套句俗語說的「用膝蓋想就知道了。」堂堂國民黨主席卻連這樣簡單的歷史都弄不清楚。

再看看口口聲聲說是「親人」的中國駐澳洲大使肖千，元月廿八日在坎培拉所舉辦「新年媒體大會」上，被問及有關中國共產黨去年底圍台軍演時，說「台灣是中國的一個省，誰要是拒絕成為中國公民，不認同自己是中國人的，就應離開這座島。」

由此就見，除非國民黨這次去中國能談出排除一天到晚用飛機、軍艦威脅台灣，以及根除肖千「乞丐趕廟公」的惡劣心態。否則這樣的「親人」想要在台灣發展下去，會有人要嗎？又會想珍惜嗎？這種親人，非常像是為了爭產砍殺自己至親的案例一樣。

雖然，我們也一再看到許多人因發生變故而失去親人時，受到不相識且沒有血緣的善心人士出手相救，不但收養孤苦幼兒，也扶持無人看顧的老人。這種義舉都讓人深受感動且主動學習，加入照顧的行列，甚至會說出「他家有事，就是我們家有事」，更常會在緊急狀況下出聲相挺，為受到欺負的弱者打官司伸冤。

因此，你是要一天到晚說要把咱台灣驅離的「親人」呢，還是要當我們陷入苦難時扶持的「恩人」？更何況，台灣還有許多原住民，原本就與中國沒有任何「姻親血緣」，根本不是「親人」，而鄭麗文連基本常識都沒有，竟然會被選出來當黨主席，這才是國民黨最大的悲哀！

（作者是長老教會退休牧師）

