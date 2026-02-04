自由廣場》看藍白修法自打嘴巴 中天解套的法律矛盾

◎ 余夢蝶

立法院藍白陣營在上會期最後一天倉促三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，對外宣稱是為中天新聞台「解套」，實際上卻在條文設計上自打嘴巴，不僅未能解套，反而製造出更嚴重的法治矛盾。國家通訊傳播委員會NCC依法認定「中天案不適用新法」，並非政治操作，而是忠實反映藍白自行修法後所留下的荒謬結果。

關鍵在於，藍營最初提出的草案中，白紙黑字明載「效力溯及既往，適用於行政爭訟中案件」，這才是真正對準中天量身打造的條款。然而在三讀前夕，藍白卻臨時拋出再修正動議，整段條文遭到抽換，最後通過的版本刻意迴避「溯及既往」，改以「行政爭訟程序終結前，得依原執照繼續原頻道行使權力」作為替代。乍看之下似乎在保障權益，實則法理基礎斷裂，前後自相矛盾。

問題其實非常明確。中天的衛星廣播執照早在二〇二〇年即遭撤銷，行政處分已經完成並發生效力。此次修法既未明定「訴訟期間視為持有執照」，也未賦予任何回復或暫時恢復效力，卻同時宣稱可「依原執照」行使頻道權力，形同在既有法律體系中憑空創造出一種「沒有執照，卻被允許使用頻道」的制度矛盾。《衛廣法》第六條明文規定，未取得執照不得營運，藍白版本的新法卻讓中天陷入「法律上不能營運，政治上卻被宣稱可用頻道」的進退失據。

修法結果，不僅未能替中天解套，反而完整暴露藍白對法治運作的輕率與混亂。法律從來不是政治口號，更不該成為臨場即興的權宜工具。當立法院連自己通過的條文都無法自圓其說，受傷的絕不只是單一媒體，而是整個制度的可信度，以及民主社會賴以維繫的法治信任。

（作者是法務人員）

