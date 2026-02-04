自由電子報
自由廣場》用護照宣示身分 能否替代法律義務？

2026/02/04 05:30

◎ 劉哲廷

政治人物上任第一天，理應交代的是治理方向、制度責任與公共承諾，但當話語一開始就繞著護照打轉，事情往往不是法律問題，而是焦慮管理。李貞秀選擇在就職首日高舉「只有中華民國護照」，看似主動釋疑，實則將一個本可被制度處理的問題，轉化為情緒動員的舞台。

這個動作的關鍵，不在於她「有沒有」哪一本護照，而在於她刻意讓護照承擔了它原本不該承擔的功能。作為忠誠的象徵、政治身分的證明和道德的免死金牌，但護照從來不是。

護照是一種行政工具，不是靈魂測謊器。持有或不持有某國護照，並不能直接推出一個人的政治歸屬，更無法簡化成「你是不是我們的人」。如果護照能說明忠誠，那麼世界上大多數人早就活在無國籍的灰色地帶了。許多國家本來就不是高護照持有率社會，這既不影響國民身分，也不削弱政治共同體的存在。

問題是，當政治語言選擇忽略這個常識，護照就被拿來當作替代品，填補社會對「背叛」的恐懼。台灣的法律其實並不曖昧。制度早已區分兩個層次：參選與就職。只要符合設籍年限，就有參選權，一旦當選並選擇上任，國家就要求你處理雙重國籍的問題。這不是針對特定國家，更不是臨時起意的政治清算，而是一種普遍存在於現代國家中的制度設計：在權力真正生效之前，要求明確的法律身分。這套制度的邏輯很冷靜，也很無情。它不關心你的情感認同，不閱讀你的表態聲明，只看一件事，你是否同時被兩個國家視為可動用的政治主體。

真正的問題就在這裡：雙重國籍不是情緒問題，而是結構問題。它涉及的是利益衝突、責任歸屬與政治風險，而不是你心裡比較愛誰。正因為制度無法預測未來的衝突，只能在事前設下門檻，這道門檻才必須一視同仁。無論是中國，或任何不允許放棄國籍的國家，結果都是一樣的──如果你無法在法律上成為「單一責任主體」，那麼你就不適合承擔需要完全效忠的公職。這並不殘酷，反而是民主政治最基本的自保機制。

然而，當政治人物選擇不談制度，只談護照；不談法律義務，只談身分宣示，公共討論就被拉回到一種更原始的狀態：我們是不是同一邊的人？這種語言，熟悉而危險。它讓複雜的制度問題，退化成忠誠測驗；讓本可被檢驗的法律程序，變成情緒勒索；也讓社會誤以為，只要站上舞台表態，就能跳過制度的檢查。

事實上，真正該被檢視的，從來不是護照長什麼樣，而是當制度說「現在輪到你了」，你是否願意照規則走完那一段路。把護照收起來吧。國家不需要看你的封面顏色，也不想參與你的身分表演。民主真正關心的，只有一件事：當權力落到你手上時，你是否能成為一個沒有分心、沒有後門、沒有雙重責任的公共角色。其餘的，都只是煙霧。

（作者是詩人、自由工作者）

