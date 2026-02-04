社論》對付「兩面人」不能手軟

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（左）表示失望，點名台灣在野黨持續大幅削減8年1.25兆元國防特別預算案！（資料照）

日昨，美國參議院軍事委員會主席韋克爾表示失望，點名台灣在野黨持續大幅削減八年一．二五兆元國防特別預算案！在此之前，黃國昌快閃訪美，拜會國安會、AIT華盛頓總部等，返台仍藍白聯手十度封殺國防特別預算，自提不刺激中國的軍購草案則付委審查。國民黨，還以阻擋國防特別預算為投名狀，「恩准」至中國進行智庫交流，為「鄭習會」創造有利條件。

這段期間，AIT處長谷立言，應該也很挫折。他希望：台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。可惜，言者諄諄，聽者藐藐，在野黨想的跟華府不一樣。在這種情況下，華府要如何「突破盲腸」（突破盲點）？去年十二月中，川普簽署參、眾兩院通過的「國防授權法案（NDAA）」，其中要求國家情報總監應在網站公布，並向國會相關委員會提交中共領導層財富狀況的報告，內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估，對象涵蓋中共總書記、政治局常委、政治局委員。上月底，美國國務院則公告：伊朗人民持續爭取基本權利之際，國務卿魯比歐決定撤銷伊朗高級官員和家屬在美國的居留權。在此之前，美國曾對強迫西藏兒童同化、主管外國人進入西藏的中國官員實施限制簽證制裁；侵犯新疆人權的中國官員及其直系親屬被禁止入境美國；打壓香港人權的中港官員在美資產遭凍結，並禁止進行金融交易。

對付作為北京協力者的藍白兩道，似乎也該如此「突破盲腸」。去年，有人揭發，黃國昌名下有一筆土地被贈與給一名在國外出生的黃姓男子，質疑其黃國昌兒子是美國人。黃國昌，一直迴避正面回應。另，有人揭發，柯志恩兒子是美國公民，他在快滿十八歲前就依親在美國工作的爸爸，取得美國公民身分。柯志恩回應，從政以來未隱瞞家人在美國有合法身分及工作，並強調自己身為立委應接受公眾檢視，但家人不是。李彥秀遭質疑，持有美國綠卡甚至公民身分，且在美國擁有豪宅未申報。可想而知，「疑美是工作，移美是生活」，例子還所在多有。最高民意代表，毀憲亂政，胡作非為，屢屢通過「強中弱台」法案，為北京創造有利的對台統戰環境，弱化台灣應對境外敵對勢力的韌性。他們領納稅人的錢，卻不顧台灣人民死活，同時將家人、財產送往美國保平安。

想當然爾，華府所謂的「抵抗中國侵擾及惡意影響力行動」，當然也應涵蓋中共在台協力者的內應破壞行為，不是嗎？不說別的，光是藍白在立法院十度阻撓國防特別預算案，影響台美合作強化台灣國防、鞏固第一島鏈、維護印太區域安全，便與北京同等惡劣了。藍白立委，配合中國對台統戰攻略，利用民主從內部瓦解台灣，令美日等盟友有意協防台灣也莫可奈何，又無法與之理性溝通，實在到了必須拿出「突破盲腸」的方法對症下藥了。他們及直系親屬，「疑美是工作，移美是生活」的「兩面人」真面目，美國政府也該讓台灣的頭家開開眼界了。當然，那些人及直系親屬，在中國類似的利益關係，台美雙方也應合作予以披露，以滿足台灣人民知的權利。

中國人，擅長文字遊戲，國民黨自不例外。親美和中，親中和美，這種見人說人話、見鬼說鬼話的成語，意在向北京交心、欺騙華府。這種「兩面人」，正是中華文化的特產。國會通過、川普簽署的提交中共領導層財富狀況報告法案，認證中共領導階層不乏「兩面人」。上行下效，中國有位高級五毛，得意洋洋形容自己：「反美是工作，留美是生活」。去年聖誕節，一群中國「愛國」藝術家，在加州豪宅歡唱「我和我的祖國」，他們本人或／及直系親屬是否已經「移美」，引起「內地網民」冷嘲熱諷。而隨著中華文化漂洋過海，台美的「我是中國人」，「此生無憾入華夏，家住加利福尼亞」。這種人，人、財移美以保個人身家平安，既不忠誠於中華民國／台灣，也不忠誠於美國，內心認同「反獨抗美」的中華人民共和國，堪稱台美的共同敵人。

近年來，中國對台攻略，不斷使用「軍事灰色地帶」。其實，中國的台灣協力者，也在使用「民主灰色地帶」。這對民主台灣構成新的挑戰，也對華府製造新的困擾。共同的問題是：對付「兩面人」，都不能手軟！

