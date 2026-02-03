社論》中國謀取台灣的野心不變

美國總統川普與國務卿魯比歐的看法，中肯地指出習近平領導的中國謀取台灣的野心不變。（路透資料照）

十天前，中國軍頭張又俠被整肅，此事對解放軍侵襲台灣的影響如何，各方揣測不一。美國國務卿魯比歐就此告訴國會，對台灣行動是習近平的歷史使命，不會因其他事件而改變。在此之前，川普總統上月初接受《紐約時報》專訪，指習認為台灣是中國的一部分，「他要做什麼，取決於他自己」。魯比歐與川普的看法，中肯地指出習近平領導的中國，謀取台灣的野心不變。

事實上，中國企圖吃掉台灣，千方百計。過去一年多，除了軍事騷擾脅迫已成日常，還透過同路人，利用台灣民主制度，癱瘓台灣。有如國人所見，前年春季傅崐萁等十七名中國國民黨籍、即其三分之一席次立委，前去北京會見中國統戰頭子王滬寧後，旋於立院與台灣民眾黨聯手，國會奪權，毀憲亂政。近一年來變本加厲，採焦土政策，罷審總預算、封殺行政院版國防特別條例、反年金改革修法…，無惡不作，無所不用其極。

台灣出現錯亂敵我關係的內奸政客，把要併吞台灣的敵對勢力當「親人」，中國自樂於充分利用，加緊對台灣工作。其目標，有如美國前國務卿、白宮國家安全顧問萊斯前年十月所指出，北京未必需要占領台灣，可能改以慢慢侵蝕台灣的獨立性，「只需改變台灣政治，直到台灣看起來像香港」。

立院只是中國併吞企圖的著力場之一。即使已成常態的軍機侵擾，去年達五千七百架次，五年間增加近十五倍；顯示中國已把台海納入其灰色地帶行動核心場域，測試脅迫效果、消耗我防衛資源，並逐步挪移既有安全界線。

中國共產黨靠宣傳及欺騙起家，人工智慧（AI）時代到來，尤為其提供利器。《紐約時報》去年九月起多次報導，中國近年已利用AI進行認知戰，並經由「智能宣傳系統」，武裝訊息戰，對內強化社會控制、壓制異議，對外擴大影響力、傳播親中反美言論。中國利用AI的新攻勢令人警惕，是它正悄然無聲息地滲透人們日常數位討論中；「我們已進入國際輿論影響力行動的新時代，AI生成的論述會以不動聲色的方式改變政治格局」。

不必懷疑，台灣是中國應用AI於宣傳及訊息戰，並操縱輿論的最大目標。從內部分化、瓦解台灣，不必大費周章動用武力，一向是北京的如意算盤。近年在台灣內部公共議題爭議中，北京黑手若隱若現，其例不勝枚舉，疑美、反賴、「美積電」、「十一傻」、東升西降、失敗主義、投降主義…均屬之。

認知戰之外，中國的滲透也很嚴重，主要集中於媒體、社會與安全領域；近年起訴的間諜案件急遽增加，顯示滲透已從輿論操作延伸到安全領域，成為國安最大威脅。滲透方式也有轉變，以往透過交流，現今還藉由網紅生態、假民調、金流支持、社群平台操作。社會滲透不只政治，也擴及宗教、文化、體育、社福；且在政府、軍方及民意機關吸收並暗佈間諜。近年軍方與政府機構破獲、涉案、起訴案件數、人數倍增，軍方尤為其重點目標。整體而言，滲透已非零星，而是系統性進行，規模擴大，手法多變、目標多元。

美國國會的相關作為，凸顯中國另一威脅。參議院外交委員會上週四通過「台灣海底電纜韌性倡議案」、「台灣能源安全與反禁運法案」，台灣人公共事務會（FAPA）就此指出，國會關注中國對台灣威脅已從軍事擴及灰色地帶行動，尤其蓄意破壞台灣週邊海底電纜已成近年關鍵灰色地帶戰術之一；《紐約時報》也報導，中國近期曾於東海集結數千艘海上民兵船隻，展示動員能力，未來可用於封鎖戰術，破壞台灣能源供應。兩項法案直接回應上述迫切風險，並從關鍵基礎設施及能源韌性，深化美台戰略合作。

從而，形式上可能只是干擾，也可為實際入侵做準備的一種「混合威脅」正在進行，並透過認知戰削弱社會信心。以破壞我國十條國內及十四條國際海底電纜為例，政府若指控中國以民兵或民用船隻執行，北京可反稱是炒作「抗中」，激化厭惡執政黨的情緒，分化台灣社會；同時散播不安氣氛，宣稱綠色執政帶領人民走向「兵凶戰危」。中國傾向藉混合威脅，在軍事侵襲與選舉操控之外，以模糊空間及認知戰增加開放性行動選項，是我國面臨的挑戰。

面對中國不變的併吞野心，台灣理應團結對外；但敵我意識錯亂、唯個人、黨派短期利益是圖的政客，卻無視中國野心，幹盡傷害台灣整體利益的勾當。外敵不足畏，內賊須嚴治，台灣面臨極大考驗。

