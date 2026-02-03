自由電子報
自由廣場》歷史如果會說話，救國團敢說自己合法？

2026/02/03 05:30

◎ 黃秀錦

國民黨立委們說救國團是「依法成立」，怎麼可能？它的成立就是濃濃的特權和政治意味。民國四十一年成立時，完整名稱是「中國青年反共救國團」。當時蔣介石決定成立青年組織，以宣導反共抗俄及加強青年軍事訓練為目的。出發點當然是贛南時期，蔣經國在赤珠嶺成立「三民主義青年團幹部訓練班」時為人稱道的表現。

蔣總統一聲令下，在國防部和政院相關部門積極協助下快速成立，並任命蔣經國為首任主任，救國團成為黨國體制的輔助機構。蔣經國喜歡和青年人互動，這下又有機會擔任青年導師，開始動員青年學生，加強三民主義統一中國的思想教育。

當時救國團隸屬國防部總政治部，蔣經國當時是總政治部主任。說穿了這是培養蔣經國接班的起手式之一。國防部負責經費外，也透過「代領轉發」，接受教育部、救災總會補助，然後也無償或低價使用公有土地興建活動據點，合不合法？蔣總統說了算。

後來經費不足，又將腦筋動到省政府，不料，當時省主席吳國楨拒撥經費，還說救國團是模仿「共青團」的非法組織，應該將它撤銷（見吳國楨傳）。這下吳得罪蔣氏父子，親美派的他顯然是蔣經國接班的絆腳石，他鬥不過，只能下台避走美國。

一九六九年蔣經國接行政院副院長，救國團解除與國防部的隸屬關係，改由行政院督導，轉型為社會運動機構。一九八八年蔣經國病逝於七海官邸，隔年救國團才向台北地方法院登記為「社團法人」公益社團，當時的主任李鍾桂也開始推動「去反共」化。國民黨熱衷於兩岸交流，到了二千年，經團員大會臨時會決議，將原名「中國青年反共救國團」，拿掉「反共」二字，成為現在不反共的「中國青年救國團」。

中國青年反共救國團成立的目的性很強，沒有反共，救國團就沒有存在的價值。不當黨產處理委員會認定其為國民黨之附隨組織，應歸還黨產給國家，也經法院認定，但國民黨和民眾黨立委竟要將「黨產」歸還國民黨。

最令人矚目的是北市劍潭青年活動中心，二〇一六年，柯文哲主政時期的台北市政府與救國團簽訂契約，約定給予八年緩衝期。八年到了，救國團應於二〇二四年底將劍潭青年活動中心歸還給北市府。但期限已過一年又一個月，救國團雖移轉了建物登記，但拒絕點交、搬遷。蔣萬安市長也就任由他們耍賴。

劍潭活動中心目標那麼大，到底要不要進去辦活動，要不要進去住宿，費用還是繳給國民黨嗎？這樣的社會觀感其實很差，蔣市長不該再當「蔣不聽」。

（作者是政治工作者）

