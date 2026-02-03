自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》謝家三代富 彰化鄉親全國薪資墊底

2026/02/03 05:30

◎ 池明

近日，彰化縣議長謝典林開箱家族位於溪州、占地約七百坪的住宅，室內籃球場、家庭劇院與豪華設施一覽無遺。面對質疑，他輕描淡寫表示「彰化土地不貴」。這句話對平均薪資倒數、買不起房的彰化年輕人而言，更像來自權力堡壘的嘲諷。

這支影片不只是炫富，更照出台灣政壇的雙重標準。總統大選期間，藍白陣營曾羞辱式攻擊賴清德萬里礦區祖厝。那棟僅百餘萬元、不到三十坪的老屋，被貼上「豪宅」、「特權」標籤；反觀市值數億元、座落台糖土地的「謝家白宮」，當初去萬里打卡揶揄的人，如今卻集體沉默。

這種「百萬老屋罪大惡極，數億豪宅理所當然」的邏輯，踐踏了政治良知。更令人心寒的是豪宅背後的政商關係。謝家三代從政，「白宮」所在土地，是謝衣鳳在立法院經濟委員會擔任召委期間，由家族企業「隆霖營造」與台糖合建後全數取得。這究竟是巧合，還是政治套利？當國有土地變為私人莊園，公共資源淪為家族私產，彰化人的發展權益在權勢運作下被犧牲。

謝家的影響力不僅在土地，更深入彰化人的客廳。家族經營的有線電視壟斷十五鄉鎮，每年收取近五億元收視費。在缺乏競爭下，品質低落、訊號不穩，卻成為選舉傳聲筒，多次因違反「黨政軍條款」與《選罷法》受罰。對家族而言，百萬罰款只是成本；對鄉親而言，卻是被迫繳納的「謝家稅」。

四十多年來，一棟棟豪宅矗立在全國薪資墊底的彰化土地，見證「一人得道，家族升天」。若被占用的台糖土地能轉為青年社宅與公園，若每年五億壟斷收益能回饋教育與產業，彰化是否會有不同未來？

百里侯戰火已燃，彰化是否仍要交由壟斷近半世紀的家族決定？這不只是選票問題，更是能否奪回「收視遙控器」與「土地正義」的關鍵一戰。

（作者是教師）

