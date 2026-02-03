自由電子報
自由廣場》（北社評論）川普關稅重槌南韓 給台灣的啟示

2026/02/03 05:30

◎ 王國臣

美國總統川普日前無預警宣布，將南韓對等關稅由十五％提高至廿五％，並取消汽車與零組件、藥品與木材等二三二條款的關稅豁免。理由是南韓國會遲未完成貿易協議批准，但從近期美國整體經貿政策來看，關鍵更在於南韓的對外經貿與外交動向，已被華府視為干擾其圍堵中國的戰略布局。

一月五日南韓總統李在明訪中並簽署十五項合作協議，提出首爾至北京高鐵構想，釋出高度政治訊號，引發美國對盟友戰略一致性的關切。川普今年多次警告盟友勿深化與中國經貿往來，並以高關稅與次級制裁施壓，顯示其政策屬系統性戰略布局。

在此背景下，川普對南韓揮下關稅重槌，實質上已翻轉台灣、南韓與美國之間的經貿結構。南韓自二〇〇七年與美國簽訂FTA後，長期享有顯著關稅優勢；相較之下，台灣僅適用最惠國稅率。即使二〇一八年美國對鋼鐵課徵廿五％關稅，南韓仍獲豁免，直到二〇二五年三月，台韓鋼鐵關稅才趨於一致。

隨著美國啟動對等關稅制度，差距再度出現。台灣一度適用廿％稅率，高於南韓五個百分點。所幸台美於今年一月達成協議，關稅降至十五％，且不疊加MFN，半導體亦取得二三二條款最優惠待遇；反觀南韓，不僅整體關稅升至廿五％，半導體亦面臨同等課稅。相關安排如期落實，台灣對美出口條件可望低於南韓約十個百分點。

由於台灣與南韓出口結構高度相似，關稅差距將直接牽動產業競爭力。二〇二五年前十月，台灣對美出口主力集中於電子、機械、金屬、石化與運輸等產業，與南韓高度重疊。隨著傳統產業關稅調降，對外競爭的不利因素可望大幅改善，相關出口表現將轉趨正向發展。

經貿合作終必慎選對象。兩岸ECFA於二〇二四年實質停擺，反而加速台商全球布局，二〇二五年台灣經濟成長率攀升至八．六％，明顯高於南韓的一．〇％。川普對南韓揮下關稅重槌，已是清楚的政策訊號。未來立法院應儘速完成台美關稅協議的實質審議，將短期關稅優勢轉化為產業升級的長期動能。

藍白陣營若持續以政治算計拖延國會審議，無視國際經貿局勢的急遽變化，不僅將錯失台灣產業轉型的關鍵契機，更可能讓國內企業為其政治私利付出實質代價。南韓的經驗已清楚顯示，在國際經貿秩序重組之際，戰略立場與經濟利益難以切割，任何忽視此一現實的作為，終將轉化為結構性的經濟風險。

（作者是北社經濟論壇諮詢委員、中華經濟研究院副研究員）

