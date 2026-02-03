自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》要李貞秀取得喪失中國籍證明 緣木求魚

2026/02/03 05:30

◎ 莊宇森

陸配李貞秀遞補民眾黨不分區立法委員，依法本來就應於就職前辦理放棄中國國籍，並於就職日起一年內，完成喪失國籍及取得證明，並將證明文件繳交給立法院，否則應由立法院予以解職，但說白了，申請放棄，與完成申請，根本是兩件事。

內政部在一月廿八日發函立法院秘書長，要求李貞秀必須在就職前辦理放棄中國國籍，並於就職日起一年內繳交喪失國籍證明，否則即應依規定予以免職。倘李貞秀已提出證明，證明已於就職前「辦理」放棄，依法即應於就職之日起一年內（即明年二月三日前）取得證明文件。否則，即應由立法院依法解除其立法委員之職務。

民眾黨團主任陳智菡則表示，現任陸委會主委邱垂正曾說，現階段兩岸架構，沒有人能夠完成這件事。亦即，依中國現行法令規定，即使李貞秀已向中國申請放棄中國國籍，也無法順利取得喪失中國國籍之證明文件。因此，要李貞秀取得喪失中國國籍之證明文件，無異緣木求魚，甚至到明年二月三日，李一定會因未取得喪失國籍證明，而遭立法院予以解職。

民進黨立委吳思瑤則指，立法委員可接觸到院內許多涉及國安事項，恐威脅到我國國家安全。就此，李貞秀則辯稱自己是依法產生的立委，不應成為政治箭靶，更不該被扭曲為國安風險。然而，李貞秀擔任立委，依法行使職權，與其他立法委員並無二致，若以其具「雙重國籍」，即中、台國籍身分，調閱涉及國安資料時，的確比其他委員更可能威脅國安。

從現實面看，李貞秀未來勢必遭立法院解職，應可預期其任期僅有一年。是以，李貞秀明年二月三日將面臨依法解職的高度風險。而在李貞秀宣誓就職後的一年任期內，其依法所提出的質詢，行政官員應「有限度地」答詢；而在其調閱涉及國安事項資料時，也應考量其威脅國安的風險「有限度地」提出。

（作者是公會法律顧問）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書