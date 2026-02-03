自由廣場》要李貞秀取得喪失中國籍證明 緣木求魚

◎ 莊宇森

陸配李貞秀遞補民眾黨不分區立法委員，依法本來就應於就職前辦理放棄中國國籍，並於就職日起一年內，完成喪失國籍及取得證明，並將證明文件繳交給立法院，否則應由立法院予以解職，但說白了，申請放棄，與完成申請，根本是兩件事。

內政部在一月廿八日發函立法院秘書長，要求李貞秀必須在就職前辦理放棄中國國籍，並於就職日起一年內繳交喪失國籍證明，否則即應依規定予以免職。倘李貞秀已提出證明，證明已於就職前「辦理」放棄，依法即應於就職之日起一年內（即明年二月三日前）取得證明文件。否則，即應由立法院依法解除其立法委員之職務。

民眾黨團主任陳智菡則表示，現任陸委會主委邱垂正曾說，現階段兩岸架構，沒有人能夠完成這件事。亦即，依中國現行法令規定，即使李貞秀已向中國申請放棄中國國籍，也無法順利取得喪失中國國籍之證明文件。因此，要李貞秀取得喪失中國國籍之證明文件，無異緣木求魚，甚至到明年二月三日，李一定會因未取得喪失國籍證明，而遭立法院予以解職。

民進黨立委吳思瑤則指，立法委員可接觸到院內許多涉及國安事項，恐威脅到我國國家安全。就此，李貞秀則辯稱自己是依法產生的立委，不應成為政治箭靶，更不該被扭曲為國安風險。然而，李貞秀擔任立委，依法行使職權，與其他立法委員並無二致，若以其具「雙重國籍」，即中、台國籍身分，調閱涉及國安資料時，的確比其他委員更可能威脅國安。

從現實面看，李貞秀未來勢必遭立法院解職，應可預期其任期僅有一年。是以，李貞秀明年二月三日將面臨依法解職的高度風險。而在李貞秀宣誓就職後的一年任期內，其依法所提出的質詢，行政官員應「有限度地」答詢；而在其調閱涉及國安事項資料時，也應考量其威脅國安的風險「有限度地」提出。

（作者是公會法律顧問）

