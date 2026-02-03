自由電子報
自由廣場》多元包容不是雙重效忠的遮羞布

2026/02/03 05:30

◎ 馨娜

民眾黨籍陸配李貞秀即將遞補立委，外界質疑其未放棄中國國籍恐涉國安風險，其辦公室以「多元族群」與「抹黑」回擊，宣稱其就任是民主接納多元聲音的成果。然而，爭議從未關乎「出身歧視」，而是公職人員「效忠對象」的法律義務。當立委在法理上同時保有中華民國公職與敵對政權國民身分時，這不是包容，而是對憲政與國安的裂解。

一、國籍法是一視同仁的法律義務，而非政治標籤：

李辦宣稱要求出具放棄國籍證明是「貼標籤」。台灣《國籍法》第廿條明確規定，擔任公職者不得兼具外國國籍，且應於就職後一年內完成喪失國籍之證明。此規範適用於所有雙重國籍國民，並非針對特定族群。李貞秀若自認是「鐵打的中華民國文官」，就應履行相同的法律義務。依法行政是法治常態，要求豁免才是對法治的破壞。

二、無法迴避的《國家情報法》管轄權衝突：

李辦指外界質疑為「未審先判」。風險並非臆測，而是源於法律強制力。根據中國《國家情報法》第七及第十四條，中國公民與組織有義務支持、協助國家情報工作。只要李貞秀在法理上仍具中國公民身分，即處於該法管轄之下。當立委可調閱機密資料，而中國法律要求其協助情報工作時，這種雙重效忠就是制度性風險。這無關個人操守，而是任何國家都難以容許的法律衝突。

三、莫以「多元」之名行「法律特權」之實：

李辦強調新住民代表的重要性，並將質疑者扣上「破壞民主根基」帽子。台灣民主制度的健全，建立在對這塊土地唯一效忠的社會契約之上。如果能以「代表多元族群」為由免除「國籍單一化」的法定義務，將開啟危險先例。未來是否任何具備外國籍的立委都能以此迴避國籍規定？這將使國會淪為各國利益代理人競技場。

法律沒有模糊空間，國安不容話術轉移焦點。李貞秀若要證明其效忠對象為中華民國，最有力方式不是回應輿論，而是履行放棄國籍義務。民主的多元，建立在對共同體的單一效忠之上。當立委在法理上仍受敵對政權約束，這已不是包容與否的選擇，而是國家存亡的問題。

（作者從事國外業務）

