自由廣場》是親人還是韭菜？ 鄭麗文該讀讀中共的卸磨殺驢史

◎ 林逸民

國民黨主席鄭麗文成天稱美國是恩人，但中國是「親人」，主張只要跟中國好好談，中國與台灣之間就會「春暖花開」。不過，要提醒鄭麗文，恐怕應該先去國民黨的黨史館好好複習一下國民黨是怎麼一路遭中共欺騙、消滅，最終只能灰頭土臉的逃難來台灣的，每次國民黨與中共好好談，不但沒有「春暖花開」反而只讓中共趁機備戰而坐大，最終落得軍團逐一遭到殲滅的下場。

受害的不只是國民黨，跟中共最親的，莫過於開國元帥了吧，彭德懷逃不過慘遭批鬥，林彪時時刻刻吹捧毛澤東，一樣躲不過被迫逃亡時墜機身亡。跟毛澤東最親的，莫過於妻子江青，以及「你辦事，我放心」的指定接班人華國鋒，兩人應該很親近？毛澤東過世一個月，華國鋒即刻「粉碎四人幫」逮捕江青，最後江青於獄中自殺。

請繼續往下閱讀...

習近平處處崇拜毛澤東，在心狠手辣上也有毛澤東遺風，胡錦濤為了讓習近平擺脫江澤民派系的掣肘，當初「裸退」，如此恩義，結果是在眾目睽睽下被習近平架出會場。

習近平初上台時，軍委會仍由江澤民派系人馬徐才厚，郭伯雄把持，此時借重劉少奇之子劉源，以及卅一集團軍軍長趙克石，打造卅一軍出身派系為自身軍事派系基底，劉源與趙克石聯手「反貪腐」掃除徐才厚、郭伯雄，才讓習近平徹底掌握軍權，但事成之後，劉源立即遭冷凍。

習近平的卅一軍嫡系中負責最重要工作的兩人：負責政戰的苗華，以及負責對台的東部軍區司令何衛東，可說左右心腹，親中之最親，照樣被抓捕下獄。

如今出事的張又俠，其父親張宗遜是中共開國時代上將，與習近平父親習仲勳曾在西北野戰軍共事，從前述習近平掌權以來，不斷協助習近平消滅軍中異己，之後還協助消滅習近平自己人，應該是比自己人還自己人了，照樣被扣上「嚴重破壞軍委主席負責制」。

我們實在要質疑，鄭麗文到底是對中國一無所知，天真至極，還是故意欺騙國民黨人與全台灣人？想矇騙台灣人去親中，以此去向習近平表功，換得國民黨「春暖花開」？那要先問問，論恩義，有沒有大過胡錦濤，論功績，有沒有大過劉源，論親信，有沒有親過苗華、何衛東、張又俠？

中共連自己人都不放過，外人就別想著去「一表三千里」誑稱是「親人」，熱臉貼人家的冷屁股，自取滅亡了。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

