自由廣場》新青安2.0 應落實「75條款」

「新青安一．〇」將在今年七月底屆期，財政部擬推出「新青安」二．〇。筆者認為，「新青安」二．〇版新增「年齡」因素，「七十五條款」最重要，以免政府的「良法美意」，變成建商的「炒房利器」，讓「青年」更加不安與不滿！

對此，筆者提出幾點看法。

首先，「新青安」二．〇版，「申請年齡」的定義要清晰！根據二〇二六年一月剛「出爐」公布的《青年基本法》第二條：「本法所稱青年，指『十八歲以上三十五歲』以下之國民」！如果新「青安」二．〇版，申請者可以是「七十五高齡者」，這是哪們子的「青年」？

看看二〇二五年八月修正的《老人福利法》第二條：「本法所稱老人，指年滿六十五歲以上之人。」法律的「年齡定義」非常清晰，完全沒有「法律漏洞」可鑽！不是嗎？

其次，「新青安一．〇」七月底屆期後，新「青安」二．〇版應該有所精進，以免弊端再生！

青安貸款剛推出時，其實有「年齡限制」，借款人年紀要在「廿歲到四十五歲」之間。只是後來取消「年齡限制」，行政院將「四十五歲上限」取消，放寬為「廿歲以上」就可以申貸！

其三，《論語．子路》：「名不正，則言不順；言不順，則事不成。」如果新「青安」二．〇版，都不能「名正言順」幫助到「青年」，「青年」看到「高不可攀的房價」，只能「望而興嘆」！還談什麼「新青安」？「青年」要如何「安心」？

最後，筆者支持「七十五條款」，也就是「貸款年限」加上「年紀」不超過「七十五條款」！這就是回歸到「年齡限制」，青年如果「卅五歲」去貸款「四十年」，「年紀」加上「貸款年限」，就是「七十五條款」！

筆者支持「七十五條款」，對青年房貸者比較有彈性，也能真正去幫助到「青年」！

（作者為教育人員）

