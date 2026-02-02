自由電子報
自由廣場》胡，怎麼說）藍白委如喪屍大軍攻城掠地、破壞台灣！

2026/02/02 05:30

◎ 胡文輝

其實，中國國民黨已「亡黨」了，只剩一個面具、一個空殼，面具背後、空殼裡頭，充塞的是「境外敵對勢力」，藉老K這個面具及殼，就如驅使喪屍大軍般，遂行其先破壞搞垮、再侵略併吞台灣的野心。藍白喪屍大軍在立院攻城掠地，台灣的國防、司法、財政、預算、選舉制度、盟國關係…正一個個被摧毀淪陷！

喪屍大軍不會有主見，無論怎麼問老K（及附隨的白黨），為何阻擋攸關國計民生的中央政府總預算？為何擋保台灣的國防特別預算？為何擋談判得來不易對台灣前途至關重要的美台關稅協議？藍白只會編造各種藉口，其實都沒有答案，因為它做不了主，就像一群被赤魔驅使的喪屍，聽令一擋再擋十擋百擋…，封殺沒完沒了！

看穿國共論壇、鄭習會背後企圖，就知道那是什麼碗糕！依稀可見中共國台辦拋出一張考卷，藍白須用行動及語言表態作答，宋濤及手下共幹（過去國民黨叫匪幹）打分數，加減計分上報統戰頭目王滬寧，依破壞台灣、促進統一的貢獻度，論功行賞由宋濤、王滬寧依次「賞見」，賣台貢獻更大的喪屍頭頭，才能獲習近平賜予「陛見」。

國民黨賣乖賣醜、千方百計禍害台灣，把台灣往死裡送，擋預算、壞國防、反美台協議…，爭取在中共禍台促統考卷上拿高分，鄭麗文誓把台灣人都變中國人顯然還不夠諂媚，更噁心巴拉稱大陸是「親人、骨肉」、骨肉不會相殘，她無視國民黨員被中共屠殺殘害以千萬人計之慘，竟撒漫天大謊諂媚中共，無恥至極。

但中共目前連國共論壇都還沒賞她，目前只取得中共恩准國共智庫交流而已，更利用鄭麗文對鄭習會的極度渴望慾求，釣扣國民黨，不准在擋總預算、國防預算、美台協議上鬆手。在背後赤黑手操控下，期待喪屍大軍藍白委幡然悔悟、良心發現、痛改前非，幾乎是不可能的任務，只有迎頭痛擊才能保台灣。

最近傳出，中共要國民黨，不要讓台灣人誤以為統一後還有中華民國，此消息讓國民黨緊張萬分，連連否認，卻不敢請主子說明。其實，統一後沒有中華民國，用膝蓋想就知道，在中國天無二日、國中無國之下，若台灣被併吞、中華民國當然就灰飛煙滅！什麼九二共識、什麼一中各表，全是喪屍黨自欺欺人、騙死人不償命還在騙！

（作者為資深媒體人）

