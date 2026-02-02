自由廣場》守護名間茶鄉 跪出的南投焚化爐「問題」

◎ 劉哲瑋

一月卅一日，在南投縣府召開的焚化爐二階環評會議室內，出現了台灣民主史上最不堪的一幕：數名反對焚化爐的名間鄉茶農與陳情民眾，在官警組成的重重人牆前悲憤下跪。這一跪，跪出的不只是土地被毀的焦慮，更是南投長期「金權治理」下，行政程序淪為利益結構遮羞布的殘酷真相。

南投縣府宣稱興建焚化爐是為解決每日約二五〇噸的家戶垃圾，規畫處理量卻高達七〇〇噸。多出的四五〇噸究竟要燒什麼？答案昭然若揭：這是一門處理「高利潤事業廢棄物」的龐大生意。縣府美名稱自力救濟，實則將充滿爭議又污染環境的處理廠，硬塞進供應全台六十％手搖飲茶菁的命脈——名間鄉。

請繼續往下閱讀...

縣府宣稱選址「無違法」，卻無視新民村封閉地形導致的戴奧辛沉降風險。一旦重金屬落地，落在青翠茶園上，毀掉的不只是農民生計，更是全台手搖飲的食安。諷刺的是，專案報告原評估南投市、草屯、竹山、國姓等場址，其中一處因位處環保局長家上風處被排除，最終「精準」落腳於民進黨籍鄉長執政的名間鄉。這種巧合，難免讓人質疑是一場針對政黨立場不同的「政治懲罰」。

更令人心寒的是學術倫理的崩壞。環評主委、暨大教授蔡勇斌在面對下跪農民時，竟冷血吐出「你們是人民的壞榜樣」。身為大學教授卻流露高高在上的傲慢。翻開紀錄，蔡教授團隊長期承接縣府委託計畫，研究經費與決策權力早已與縣府深度交織。根據「國際環境影響評估協會（IAIA）」準則，環評應優先考量公眾利益；然而在南投，我們看到的卻是縣環保局「球員兼裁判」的結構性不公。

為什麼民主國家的公民必須下跪？為什麼在國民黨長期執政的南投，權力的傲慢可以如此明目張膽？這場爭議不只是南投的事。一旦被貼上「焚化爐茶」標籤，名間數十年的純淨品牌將瞬間崩壞。當全台人手一杯的手搖飲被利益結構污染，沒有人是局外人。許淑華縣長請看著那些下跪的畫面：這就是妳口口聲聲要「照顧」的鄉親嗎？

（作者為教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法