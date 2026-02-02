自由廣場》微信裡的鎖鏈 公務員赴中隱形代價

◎ 池明

陸委會揭露，一月初兩名赴中國河南旅遊的台灣新進檢察官，在下榻旅館遭遇宛如電影情節的「驚魂記」。中共國安人員不僅長驅直入房間盤查，更毛骨悚然的是，對方竟精準掌握兩人的任職機關、職稱，甚至連分發入職時間都瞭若指掌，並軟硬兼施要求加入微信以便「後續聯繫」。這起事件再度敲響兩岸交流的警鐘，對公務體系格外震耳欲聾。

長期以來，基層軍公教人員對於赴中報備或許可制度頗有微詞，認為「我只是基層、沒碰機密，中共哪有興趣管我？」然而，這兩名新進檢察官的遭遇證明：在中共眼中，沒有所謂的「小魚」，只有「已入庫」與「待入庫」的標籤。推測中共顯已建構出頗為完整的「台灣公務員動態資料庫」，連社會新鮮人的入職細節都精準掌控。當你以為是去旅遊看古蹟，對方的國安體系看的是你的利用價值與滲透空間。

誠然，「報備」的行政手續確實無法保證人員安全，政府更不可能在跨海的旅館房門前為國人站崗。然而制度的價值，絕不僅止於公權力的實質介入，更在於提供一次「停、看、聽」的心理緩衝。當公務員在報備表上落筆簽名時，其實是讓自己完成一場風險的「預演」。從「休閒旅遊」的天真想像，切換回對「威權黑洞」的必要防備。這不只是給政府看的流程，更讓民眾在踏入那法律隨人解釋的國度前，先在心中築起一道清醒的防線。

別忘了去年一整年，國人赴中後「失聯、遭留置盤查或限制人身自由」的個案，高達二二一人，且數據僅限於家屬向政府通報的案例。若對岸採取短暫留置後釋放，且當事人未向政府求助，實際數字恐怕更高。

（作者為教師）

