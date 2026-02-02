自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》安排「雙重國籍」立委就職 立院破壞憲政

2026/02/02 05:30

◎ 葉昱呈

二月三日，立法院安排民眾黨「中配立委」李貞秀就職，表面上是程序完成，實則是法律與憲政的赤裸挑釁。依《宣誓條例》第六條，立法委員必須宣誓「效忠國家」，依法行使職權，不徇私舞弊、不營求私利、不受賄、不干涉司法，違誓者將受最嚴厲制裁。然而，李貞秀擁有雙重國籍，她如何能對單一國家宣誓效忠？這不是細節問題，而是國家忠誠的根本考驗。

程序上更出現明顯漏洞。依《公職人員選舉罷免法》，立委遞補需由中選會公告，但中選會僅剩四位委員，依法無法開會決議。立法院若越權舉行宣誓，就是踐踏法律程序，也在全國人民面前挑戰憲政秩序。內政部重申，李貞秀應於就職前辦理喪失國籍，並於一年內將證明繳給立法院，否則應由立法院解職。

國籍問題更牽動國安。中國《國家情報法》授權官方要求境外公民協助蒐集情報，若李貞秀在未完成放棄中國籍前接觸機密會議或敏感資料，洩密風險將顯著上升，國家安全將因此受到實質威脅。法律明確規範除籍與護照註銷，若缺乏證明，就算完成就職程序，也不具法律效力。若立法院置若罔聞，行政與立法的制度界線將被削弱，國家安全防線也將面臨嚴重風險。

更嚴重的是，程序一旦被破壞，行政部門可在立委調閱資料或質詢部會時選擇不配合，國家治理立即陷入混亂。誓詞不是文字遊戲，法律不是任意擺設。立法院若恣意操作，勢必動搖憲政基礎及侵蝕民眾信任。

這不只是個案，而關乎整個民主制度的穩定。法律、程序、國籍與安全缺一不可，任何疏漏都可能動搖憲政根基，不容輕忽。

（作者為公務員）

