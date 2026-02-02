自由電子報
自由廣場》「去政治化」智庫交流 怎是國台辦控場？

2026/02/02 05:30

◎ 再米

「去政治化」的智庫論壇，為何要在北京、且由國台辦系統宣布、以宋濤宴請開場？當一場交流連命名、節奏與鏡頭都先被安排，它就不只是研討會，而是一張政治照片的拍攝現場。國共說要談觀光、產業、永續；社會更該問的是：照片要替誰背書？要把台灣帶進哪一套敘事？

二月二日至四日，中國國民黨副主席蕭旭岑率專家學者赴北京，與國台辦海研中心共同主辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，議題列的是旅遊航點、AI、防災、新能源、節能減碳；行程還安排清華大學參訪，並不排除更高層會面。國民黨強調「去政治化」；陸委會提醒不得未經授權與對岸進行政治性協議，並直言這種「去政治化」恐是顧慮國內反應。兩句話加起來，就是答案：政治不會消失，只會換位置——先藏到背景，等鏡頭拍好再走到前景。

真正「非政治」的交流，不會由統戰與對台政策的主管機關來命名、定調、控場。更不會在外界追問是否觸及鄭習會、是否會見王滬寧時，國台辦一面避答、一面重申交流必須立基「九二共識與反台獨」的政治前提。這叫「去政治化」？更像「先別談政治，但先接受政治」。

更刺眼的是「門票」的想像。近期有報導與輿論把國防特別預算、軍購審查與論壇安排綁在一起，出現「擋軍購換進京」的指控；國民黨否認並稱將提告。真相終究要靠證據，但政治效果已達：只要讓社會相信「對話有代價」，北京就能把門票握在手上——你越想證明你能談，就越得先證明你能「交付」。

「然後呢」其實不是觀光會不會復甦，而是下一幕會不會把台灣推進一個預設答案的框架。回顧國共論壇的前例，舞台一旦搭起，高層會見往往不是附帶而是目的；如今縮小成智庫交流，更像是為更大場景暖身。當門票由對岸發放、劇本由對岸寫好，台灣得到的未必是和平，而可能是「被定義」的那一刻。照片一張，成本卻可能是長期的。

（作者為退休人士）

