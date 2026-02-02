自由廣場》國民黨「親中」路線 危險又脫節

◎ 蕭錫惠

在中國政治體制中，官員是否被查辦，早已不是法律或廉政問題，而是政治問題。是否忠誠於最高領導人、是否符合權力鬥爭需要，才是真正的生死線。不貪污不是保障，被抓往往只是政治清洗的結果。

這樣的現實，近年來已在中共高層與軍中要角的頻繁消失中反覆驗證。然而，中國國民黨卻至今拒絕正視這一事實，仍以善意交流、理性互動來包裝一條早已失效、甚至高度危險的「親中」路線。其中，國民黨主席鄭麗文，正是這條路線最具代表性的發言者之一。她主張調整台灣的認同與防衛思維，寄望以柔軟姿態換取與北京的和平安排，將對中政策建立在對中共理性回應的期待之上。

問題不在於立場親疏，而在於這套認知的前提本身即不成立。現實中的中國，運作邏輯從來不是治理效率，而是權力安全。清算與整肅不是例外，而是常態。從軍方到部會，從經濟到防災體系，無一能置身事外。當防災、救災、公共安全這類最不該被政治化的領域，都能在權力鬥爭中被清洗，任何對中共理性可預期性的幻想，都已徹底破產。

國民黨長期犯下的根本錯誤，在於用台灣民主社會的經驗，去套用在一個極權體制之上。在民主國家，官員下台意味著責任政治；在中共體制中，官員出事，往往只代表權力重新洗牌。混淆這兩種邏輯，不只是誤判，更會直接導致錯誤的國安與外交選擇。

因此，鄭麗文的論述問題，並非個人一時失準，而是替整個錯誤路線提供話語支撐。這套說法的功能，不在於說服北京，而在於安撫台灣社會，讓人繼續相信只要姿態柔軟，中共就會理性回應。但事實恰恰相反，中共從不因善意而克制，只會因權力需要而行動。在這樣的體制中，沒有所謂安全的中間人，極權只需要暫時有用的人。

真正不能被拖下水的，是台灣人民。台灣社會不必也不應，為任何人的政治幻想陪葬。當一個政黨無法辨識對手政權的真實性質，卻仍試圖替其背書可信度，它所製造的風險，往往比外部威權的壓力更大。

這不是立場之爭，而是對現實的基本判斷能力之爭。認清中共，不是仇恨，而是自保；拒絕幻想，不是挑釁，而是生存。台灣人民沒有義務，為任何人錯誤的世界觀，走進一個早已被無數人證明殘酷的世界。

（作者為自由撰稿人）

