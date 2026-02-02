自由電子報
社論》「親人」不是解藥是迷藥

2026/02/02 05:30

鄭麗文當選國民黨主席後，企圖用「美國是恩人、中國是親人」淺顯易懂卻錯誤的新話術，界定台、美、中之間的三角關係。（資料照）鄭麗文當選國民黨主席後，企圖用「美國是恩人、中國是親人」淺顯易懂卻錯誤的新話術，界定台、美、中之間的三角關係。（資料照）

鄭麗文當選國民黨主席後，國民黨的紅統立場不再遮遮掩掩，但也不敢反美，因此出現了「美國是恩人、中國是親人」的新話術，企圖用淺顯易懂卻錯誤的比擬，界定台、美、中之間的三角關係。這段話的完整版是︰「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國絕對不會忘記美國情誼，因為大家不是忘恩負義的人，但大陸是大家的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

鄭麗文早年是台獨激進派，但政治路並不順遂，後來投靠國民黨當權派的連戰，政治立場由綠轉藍甚至紅統化，成為以中國人為豪、認同「各表一中」的急統派，活躍於親藍媒體的名嘴。鄭麗文的急統主張，取代了採取「九二共識、一中各表」的溫吞派，最近在統派金主與中國網軍力助下，在黨主席選舉異軍突起，打敗了藍營郝龍斌等當權派，成為國民黨新主席。鄭麗文接任黨主席後，以儘速恢復國共論壇及舉行鄭習會為目標，因此國民黨力擋總預算、國防特別條例，並蠻橫通過一些違憲亂政的爭議性法案，被合理推測是向中共輸誠表忠的投名狀。然而，國民黨雖然疑美論高漲，將一切台灣企業強化全球佈局，與民主盟友打造非紅供應鏈的努力，均扭曲為「美積電」、掏空台灣。甚至連台美關稅談判成果普受高科技、傳產業的肯定，藍營仍百般質疑，揚言對其嚴審，展現親中反美的鮮明立場。儘管如此，川普的意志堅定，行動果敢，國民黨阻擋國防特別條例、刁難台美關稅的作法一旦惹惱川普，後果恐不堪設想。這也是鄭麗文以「親人」討好中國，也以「恩人」之名企圖緩解美國疑慮的根本原因。

然則，鄭麗文的新話術充滿了歪曲歷史事實與概念誤導的荒謬論述。對中共採取認祖歸宗式的親人認同，最大的錯誤在於，以血緣、語言、文字、信仰為連結，將台灣人與中國人當成親人，進而為統一台灣，成為同一國家鋪路。這樣的民族情結與習近平高舉的「中華民族偉大復興」顯然同調；但台灣歷經民主改革與本土化進程，已是一個自由多元的主權國家。在民族認同上，台灣人概念已凝聚於生命共同體之上，無論生活方式、制度、法律體系，與普世價值，都更接近西方民主國家，遠離一人獨裁、一黨專政的中國。再檢視歷史，更會發現「大家都是中國人」的「親人」情結，從來都不是解決中國問題的解藥，反而是一種誘導對手投降的迷藥。國共之間在中國領土上纏鬥不休，從蔣介石的清黨，全面清除藉聯俄容共混進國民黨的中共黨徒，發動五次「剿匪」，到中日戰爭爆發讓中共得到喘息，在「一分抗日、二分應付、七分發展」策略下迅速茁壯，得以在日本投降後發動國共內戰，再到蔣介石潰逃台灣，形成中華民國與中華人民共和國對立的「兩個中國」。這是人類歷史的最大悲劇，國共內戰殺害的「中國同胞」比日本侵華戰爭殺害的中國人更多，而且從毛澤東建國後各種殘酷的整肅及蔣氏父子的白色恐佈統治，國共殺害自己人的手段顯然更為殘酷。故而，整部國共內戰與隔海對峙歷史，關鍵詞絕對不是「親人」而是「仇人」、「敵人」。這是當前中共將台灣視為「仇人」，一再揚言武統台灣的真實心態。

此外，鄭麗文將美國當成中華民國的恩人，強調國民黨不會忘恩負義，這恩人說沒有錯，但關鍵在「曾經」兩字，代表恩人是過去式，現在是習近平這些中國親人比美國恩人重要，因此尋求台海和平的根本方法不是軍購，承認九二共識，才是兩岸和平的定海神針。「曾經」兩字妙用無窮，既有感恩之意，但亦禮貌性暗示，國民黨要投向中共，再也不需要美國恩人了。但實際上，在中共不放棄武力犯台之前，台灣的安全需要美國協防，美國仍然扮演台灣恩人的角色。尤有甚者，檢視中華民國在「中國大陸」時期，美國一直是最大的恩人。以中日戰爭為例，若非美國出兵協助中華民國抗日，採取跳島戰術對日本展開反攻，最後並在日本本土丟下兩顆原子彈，日本不會投降。所以，真相並非是國民黨、更不是中共打敗日本，而是美國領導盟友協同作戰，才拯救中國於危亡之際。但對中國擁有再造之恩的美國，現在卻被中共列為反帝的最大敵人。這證明中共既會忘恩負義，更會骨肉相殘，國民黨尋求與這種權力至上，毫無人性善良面的中共共組家庭，無異與虎謀皮，自取滅亡而已。

人類歷史的演進由神權、王權到民權，從專制獨裁到民主自由，國家的組成由種族、宗教、文化到制度與自由意志的選擇，就是一部進化的歷程。台灣已是一個自由、民主與人權組成的共同體，豈能因血緣因素，倒退與擁有殘暴殺人前科、全球邪惡軸心的中共共舞？總之，在親人與恩人之間，台灣應該選擇與制度、價值相近的美國合作，而不是與口口聲聲「骨肉相連」，實則意圖併吞台灣，「骨肉相殘」的中共成為親人。這才是台灣的正確選擇。

