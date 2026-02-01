自由電子報
自由廣場》加深「潛航測試」 為國造潛艦海鯤號鼓掌

2026/02/01 05:30

◎ 黃惟冰

國造潛艦海鯤號近日緊鑼密鼓的展開「潛航測試」，並先後於一月廿九日與卅日完成下潛五十公尺及一百公尺的「淺水潛航測試」，為國造潛艦的任務奠定重要里程碑，值得國人給予高度肯定。

有人質疑，只能進行「淺水潛航」的海鯤號，不能稱為潛艦，而是「水下大型棺材」。也有輿論指出，台灣海峽平均深度不夠，不適合潛艦作戰，海鯤號即便成功，在台海也是大而無用。

然而，這些說法若非出於刻意誤導，就是把事情想太簡單了。

第一，任何新的軍事裝備，都要經過逐步漸進的反覆測試，以便印證設備性能，並適時調整。以中共首艘宣稱具備艦載機彈射功能的航空母艦「福建艦」為例，依據公開資訊，光在前年與去年就已進行多達九次的海試，而且直到後期才完成艦載機彈射起飛到降落回艦的完整流程。換言之，海鯤號由淺至深的進行「潛航測試」，完全屬於正常程序。

第二，觀察中共近年多次圍台軍演內容，其中反覆出現的重要環節就是共軍航空母艦戰鬥群會在事前由台菲之間的巴士海峽，或是台日之間的宮古海峽穿越第一島鏈，並在台灣東部海域甚至更外圍的西太平洋進行部署，模擬阻擋想定中的援台美軍。因此，未來在海鯤號形成戰力後，作業範圍本來就不會僅限於台灣海峽，而是包括上述海域。

總結而言，潛艦屬於高度複雜的武器載台，放眼全世界，能夠自製潛艦的國家屈指可數。考量台灣的國際環境又異常艱困，海鯤號如今能夠有此進展，實屬不易。

（作者從事公共服務業）

