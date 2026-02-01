自由廣場》病榻上的尊嚴與清白／黃國昌，欠陳菊一個道歉！

◎ 宜和蓒

身為一名在教育現場多年的國小老師，我們總是教導孩子要有同理心，要懂得在他人的苦難中看見人性。

曾經叱吒風雲的「南霸天」、已請辭監察院長的陳菊女士，這一年多來在加護病房與死神搏鬥，經歷了切除腎臟腫瘤、腦血管阻塞的重大手術。對於一位長者而言，這是生命中最脆弱的時刻。但在她臥病期間，耳邊傳來的竟不是溫暖的問候，而是特定政客拿著冰冷的計算機，算計著她休了幾天假、領了多少錢。

民眾黨主席黃國昌煞有介事地拿著法條，質疑陳菊院長請完假再申請延長病假是「坐領乾薪」，彷彿她是在詐領國家財產。但真相是，陳菊院長早在請假之初，就已「自願放棄」每月卅六萬的高薪，每個月初自動上繳國庫。這一捐，就是整整十三個月，高達四六八萬元，展現一位政治人物在病痛折磨中堅持守護的道德潔癖與尊嚴。

「身教重於言教」，陳菊院長做到了；那總是高聲咆哮、要求別人負責的黃國昌，面對自己未查證便傷人的烏龍指控，是否該給出一個公開的道歉？

更諷刺的是，當國民黨大罵陳菊「尸位素餐」時，你們的臉難道不腫嗎？陳菊院長是因為「不可抗力」的重病而請假，這是她身為公務員合法的權益，卻仍選擇全數捐薪；對比之下，國民黨的政治菁英們為了追逐個人更高的權力而「請假帶職參選」，那樣的對比實在太過強烈。

回顧中國國民黨的「請假參選史」！第一位，是韓國瑜，二〇一九年，剛當選高雄市長沒幾個月，為了選總統，大筆一揮請了三個月的「韓假」。那段期間，他領補助款、用市長資源去跑選舉行程。第二位，是新北市長侯友宜，二〇二三年為了選總統，創下長達一一三天的請假紀錄。將近四個月，新北市民找不到市長，只看到他在全台各地造勢。第三位，則是朱立倫，早在二〇一五年「換柱」後親自上陣，也請假了三個月帶職參選。這似乎成了一種傳承，把公職當作跳板，把請假當作理所當然的權利。

這些好手好腳、為了競逐大位而暫時拋下市民的政治人物，在野黨似乎視若無睹；而一位躺在病榻上、主動退回四百多萬薪水的老人家，卻被罵得體無完膚。

政治不外乎人性。陳菊院長已准辭，今起卸下重擔休養。但是該道歉的政客們，全民可是睜大眼看著你們的道德底線。

（作者為國小教師）

