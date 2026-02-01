自由電子報
自由廣場》全面課稅中國小額包裹 台灣不應輕言放棄

2026/02/01 05:30

◎ 陳永昌

歐盟執委會統計，去年整年電商免稅小額包裹輸入多達五十八億件，較前一年成長百分之廿六，觸目驚心的數據證明採取反制措施必要性與正當性。歐盟將從今年七月起，對所有小額包裹一律徵收三歐元處理費，係最終取消免稅優惠新制實施前臨時性措施。

直接寄送消費者價值低於一百五十歐元小額包裹享有免稅優惠行之有年，隨著中國電商平台崛起，源於善意的制度性關稅漏洞遭到無限制濫用，逾九成來自中國，持續失序野蠻膨脹增長。歐盟執委會自三年前研議取消小額包裹關稅豁免，原計畫於二〇二八年開始課稅。隨著低價倒貨亂象變本加厲，潮水般湧入免稅小額包裹重創實體門市通路與整體就業市場，歐盟不得不提早出手，課徵小額包裹永久性關稅勢在必行。

歐盟承受壓力與大西洋對岸息息相關。美國總統川普去年八月底祭出霹靂手段，全面取消八百美元以下小額包裹免稅優惠。之前每天處理四百萬件包裹，隨之銳減降至一百萬件。中國小額包裹大軍轉而集中火力進軍歐盟市場，逼得一向慢吞吞的歐盟當局罕見果斷大刀闊斧。

面對中國小額包裹不公平競爭且嚴重扭曲市場經濟秩序，泰國感同身受，也祭出鐵腕措施。從今年元旦起，曼谷取消市價不超過一千五百元泰銖小額包裹免稅優惠，消費者線上購買海外商品，必須支付百分之七增值稅及最高百分之卅關稅，網購海外服裝成衣與包包配件價格將上漲二至三成。課稅新制表面上一視同仁，防堵封殺頭號對象就是鎖定中國，新制預估每年帶來卅億泰銖財政收入。

美國率先示範下，世界各國仿效跟進，歐盟與泰國都是例證。財政部長莊翠雲去年四月於立法院財委會承諾：研議調整兩千元以下小額包裹半年六次免稅現行規定。改革遲遲未有具體進度，外界不禁懷疑是否存在難以克服阻力；莊翠雲上週卻在立法院表態：目前並未規劃取消小額包裹免稅政策！官方態度翻轉的背後政策考量，有必要完整對外說明。

（作者為台灣好德文化公益協會執行長）

