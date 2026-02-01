自由廣場》「不當」修法就變「正當」 世代正義的退場時刻？

◎ 張原溪

立法院近日在藍白聯手下三讀通過《不當黨產處理條例》修正草案，提案者為中國國民黨立委游顥。然而，該案在缺乏充分社會討論與實質審議下匆促過關，其政治意涵與歷史衝擊，遠非一紙修法所能輕描淡寫。

此次修法最關鍵之處，在於重新定義「政黨附隨組織」，刻意排除「曾隸屬於國家者」。如此一來，救國團被明確排除在規範之外，長年纏繞的黨國不分歷史，也就此在法律上被「一筆勾銷」。同時，婦聯會等爭議組織亦因此鬆綁解套。原本被認定需接受清查與返還的不當取得資產，忽然之間，搖身一變成了「合法存在」。

問題不在於是否該重新檢討法律，而在於：這樣的修法，究竟是在釐清歷史，還是在改寫歷史？不當黨產的核心精神，源自威權體制下政黨與國家機器高度重疊的結構性不正義。當年高舉「轉型正義」、「世代正義」大旗，正是為了回應這段歷史所留下的資源分配失衡與民主赤字。如今卻透過定義調整，將關鍵組織排除在外，形同以法律之名，為歷史責任卸妝。

更令人憂心的是，此次修法的政治訊號清楚而直白：只要國會多數在手，歷史評價與公共記憶，皆可重新包裝。當「不當」可以靠條文修正轉為「正當」，那麼法治究竟是在守護正義，還是服務權力？

世代正義不該只是選舉口號，更不該隨著政權輪替而進退失據。否則，被辜負的不只是歷史，更是仍然期待制度能對得起民主價值的這一代人。

（作者為退休教師）

