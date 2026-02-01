自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「不當」修法就變「正當」 世代正義的退場時刻？

2026/02/01 05:30

◎ 張原溪

立法院近日在藍白聯手下三讀通過《不當黨產處理條例》修正草案，提案者為中國國民黨立委游顥。然而，該案在缺乏充分社會討論與實質審議下匆促過關，其政治意涵與歷史衝擊，遠非一紙修法所能輕描淡寫。

此次修法最關鍵之處，在於重新定義「政黨附隨組織」，刻意排除「曾隸屬於國家者」。如此一來，救國團被明確排除在規範之外，長年纏繞的黨國不分歷史，也就此在法律上被「一筆勾銷」。同時，婦聯會等爭議組織亦因此鬆綁解套。原本被認定需接受清查與返還的不當取得資產，忽然之間，搖身一變成了「合法存在」。

問題不在於是否該重新檢討法律，而在於：這樣的修法，究竟是在釐清歷史，還是在改寫歷史？不當黨產的核心精神，源自威權體制下政黨與國家機器高度重疊的結構性不正義。當年高舉「轉型正義」、「世代正義」大旗，正是為了回應這段歷史所留下的資源分配失衡與民主赤字。如今卻透過定義調整，將關鍵組織排除在外，形同以法律之名，為歷史責任卸妝。

更令人憂心的是，此次修法的政治訊號清楚而直白：只要國會多數在手，歷史評價與公共記憶，皆可重新包裝。當「不當」可以靠條文修正轉為「正當」，那麼法治究竟是在守護正義，還是服務權力？

世代正義不該只是選舉口號，更不該隨著政權輪替而進退失據。否則，被辜負的不只是歷史，更是仍然期待制度能對得起民主價值的這一代人。

（作者為退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書